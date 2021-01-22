شرطة الرياض: القبض على 6 وافدين تورطوا في اقتحام مقار الشركات ومتاجر المعدات وسرقة ما تحويه

بلادي – الرياض :

ألقت شرطة الرياض القبض على ستة وافدين تورطوا في اقتحام مقار الشركات ومتاجر المعدات وسرقة ما تحويه من أموال ومعدات.

وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على المتهمين وهم من الجنسية السورية أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع.

وأضاف أن المتهمين ارتكبوا عدداً من الجرائم، تمثلت في اقتحام مقار الشركات ومتاجر المعدات الخفيفة وسرقة ما تحويه من أموال ومعدات، وبيعها بعد تغيير معالمها، وتمكنوا في إحداها من الاستيلاء على مبلغ (280) ألف ريال، ومستندات وعقود من مقر إحدى الشركات.

وأشار إلى أنه قد تم استرداد المسروقات بعد التوصل إلى مكان إخفائها، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات الأولية النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.