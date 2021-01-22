“النيابة” تحدد القضايا الجزائية التي تحال لها عند انتهاك حقوق الملكية الفكرية

بلادي – الرياض : أوضحت النيابة العامة الأنظمة التي تختص بالتحقيق والادعاء العام في قضايا جزائية تتعلق بمخالفاتها في حال انتهاك حقوق الملكية الفكرية. وأوضحت أنها تختص بالتحقيق والادعاء في 3 أنظمة هي: أنظمة العلامات التجارية، وحماية حقوق المؤلف، وبراءات الاختراع والتصميمات التخطيطية. وذكّرت بالمادة رقم 18 للنظام الأساسي للحكم في المملكة، والتي تنص على أن “تكفل الدولة حقوق الملكية الخاصة وحرمتها”.

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