“الأرصاد” تحذر من “القاتل الأسود” خلال موجة البرد الحالية بالمملكة

بلادي – الرياض :
حذر محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عادل القازنلي، من الصقيع الذي قد يصاحب الموجة الباردة الحالية في البلاد.
وأكد خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن المملكة تجاوزت بالفعل تأثيرات الرياح المصاحبة للكتل الهوائية خلال الموجة الحالية، مؤكدًا أن أكثر ما يخيف في الوقت الحالي هو تكون الصقيع.
وأشار إلى أن هذا الصقيع الذي يتكون عند ساعات الفجر، وتحديدًا عند وصول درجات الحرارة إلى صفر أو ما دون ذلك، يسمى بـ”القاتل الأسود”، كونه يتسبب في صعوبة السيطرة على السيارات أثناء القيادة، ما يسفر عن حوادث قاتلة.
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