بدء تطبيق التسجيل العيني للعقار في 4 مناطق بمدينة الرياض.. تعرف عليها

بلادي – الرياض :

أصدر قاضي دائرة الإشراف على القيد الأول للتسجيل العيني للعقار بالمحكمة العامة بالرياض الشيخ عبدالملك الفيز قرارا ببدء تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في 4 مناطق عقارية بمدينة الرياض.

وأوضح القرار أن أعمال التحديد والتحرير ستبدأ بتاريخ 3-8-1442هـ، في مناطق عقارية محددة، وعلى ذوي الشأن من ملاك وأصحاب حقوق متعلقة بهذه المناطق العقارية مراجعة الدائرة مصطحبين المستندات التي تؤيد أملاكهم وحقوقهم قبل التاريخ المشار إليه.

وأضاف أن المناطق العقارية الأربعة هي المناطق 12 و13 و14 و15 بمدينة الرياض، الأولى هي المنطقة 12 (أرض مرسية 1) ومساحتها الإجمالية 2.7 مليون م2، والثانية المنطقة 13 (أرض الإرسال – دانة الشرق) ومساحتها الإجمالية 7.5 مليون م2.

وبين أن المنطقة الثالثة هي المنطقة 14 (العريض- جنوب الرياض- الأوركيد) ومساحتها الإجمالية 3.9 مليون م2، والرابعة والأخيرة المنطقة 15 (أرض الفروسية جزء 3) ومساحتها 35.7 مليون م2، وفصل القرار الحدود الجغرافية الأربعة لكل منطقة عقارية.