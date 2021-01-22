نشرة سوق العمل: انخفاض معدل البطالة بين السعوديين في الربع الثالث من 2020

بلادي – الرياض :

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الجمعة، النشرة الخاصة بسوق العمل للربع الثالث من العام الماضي.

وأوضحت نتائج النشرة انخفاض معدل البطالة بين السعوديين؛ حيث بلغ (14.9%) خلال الربع الثالث من عام 2020م، كما انخفض معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) إلى (8.5%).

وفي المقابل ارتفع معدل بطالة السعوديين بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2019م بمقدار (2.9) نقطة مئوية، فيما ارتفع إجمالي معدل المشاركة في القوى العاملة (للسعوديين وغير السعوديين) إلى (59.5%) خلال الربع الثالث من عام 2020م.

وأظهرت مؤشرات القوى العاملة في الربع الثالث من عام 2020م مقارنةً بالربع الثاني من نفس العام انخفاض معدل البطالة بين السعوديين من (15.4%) في الربع الثاني إلى (14.9%) في الربع الثالث، كما بلغ معدل بطالة الذكور السعوديين (7.9%) في الربع الثالث من عام 2020م، بانخفاض قدره (-0.1) نقطة مئوية مقارنةً بالربع الثاني من نفس العام.

وأظهرت نتائج نشرة سوق العمل للربع الثالث أن معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين بلغ (49.0%) في هذا الربع مقارنةً بالربع السابق، وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور (66.0%)، محققًا بذلك ارتفاعًا قدره (0.4) نقطة مئوية مقارنةً بالربع السابق، وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات (31.2%) بانخفاضٍ قدره (-0.1) نقطة مئوية مقارنةً بالربع السابق.