نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط القبول في وظائف الطيران المدني في المقال التالي

عمر شويل - جدة عشرة آلاف وظيفة في الطيران المدني الشروط وطريقة التقديم، دائمًا ما يبحث الجميع في المملكة العربية السعودية على فرص عمل ووظائف خالية في جميع المؤسسات والجهات سواء الحكومية أو الخاصة، لذلك قامت الحكومية السعودية بعمل منصة إلكترونية تقوم بإمداد الشباب بمختلف الوظائف وأيضًا الشروط التي يجب أن يتم توافرها في هؤلاء المتقدمين وذلك للحصول جميع الفرص الشاغرة.

إعلان الهيئة العامة للطيران

قامت الهيئة العامة للطيران بالإعلان عن توافر الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات والتي تصل إلى حوالي 10 آلاف وظيفة في القطاع الخاص بالطيران وذلك ضمن المبادرة الخاصة بتوظيف الشباب وفي أبرز القطاعات والتي تعد من أهداف المملكة العربية السعودية في 2030.

وظائف الطيران المدني السعودي

قامت هيئة الطيران المدني بتحديد عدد من الوظائف المطلوبة والتي من بينها وظيفة طيار وظيفة مضيف جوي وظيفة مراقب جوي وعدد من الشرفين، وذلك بالإضافة إلى وظائف مناولات الشحن والعفش أيضًا ومنسقي ساحات الطيران.

وظائف في الخدمات الأرضية

قامت الهيئة العامة للخدمات الأرضية للطيران المدني السعودي بالإعلان عن الحاجة إلى توظيف عدد القطاعات والتي من بينها وظائف في خدمات الركاب وظيفة سائق معدات في ساحة المطار ووظيفة فني صيانة عامة وفني صيانة مطارات.

مبادرة توطين وظائف القطاع الجوي

قام المتحدث الرسمي بإسم الهيئة العامة للطيران بالإعلان عن مبادرة تأتي في إطار تعزيز دور المملكة وريادتها لقطاع الطيران في المستوى القاري والمستوى المحلي وذلك بالتعاون مع عدد كبير من الوزارات المختلفة ومن بينها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

شروط القبول في وظائف الطيران المدني

قامت الهيئة العامة للطيران بتحديد عدد من الشروط التي يجب أن يتم توافرها في وظائف الهيئة العامة للطيران ومنها ما يلي: