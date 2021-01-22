نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدينة الرقمية وفعالية مشتى وأفضل الكافيهات بها وطريقة الحجز في المقال التالي

عمر شويل - جدة المدينة الرقمية وفعالية مشتى، تشمل المدينة الرقمية لعدد كبير من أفضل المطاعم والكافيهات في المملكة العربية السعودية، وتقدم مجموعة من الفعاليات الجديدة كان من ضمنها فعالية مشتى التي من المفترض أن تكون بدأت بيوم 20 من شهر يناير الحالي والموافق يوم الأربعاء الماضي، وتعتبر من الفعاليات الشتوية الرائعة التي تقدم مجموعة من العروض الحية التي تأخذ أنظار جميع الحاضرين، حيث تقدم تلك العروض في وسط أبراج المدينة الرقمية الجديدة في سحر خاص بها وأجواء خاطفة.

فعالية مشتى بالمدينة الرقمية

تناسب تلك الفعالية أجواء الشتاء الباردة الحالية، حيث توفر أجواء دافئة من خلال المطاعم والكافيهات الموجودة بها والتي تقوم على الجمع بين الأصدقاء والأحباء، والعروض الحية التي تقدمها تلك الفاعلية، ومواعيد فعالية مشتى تقدم طوال أيام الأسبوع بدايةً من الخامسة مساءً حتى الثانية عشر منتصف الليل، أما بأيام الإجازة فتعمل من الثانية عشر مساءً حتى الثانية عشر منتصف الليل، أما عن رسوم دخول المدينة الرقمية فهو مبلغ 50 ريال سعودي لدخول جميع المطاعم بالمدينة طوال أيام الأسبوع، ومبلغ 70 ريال سعودي بنهاية الأسبوع فقط، وللتواصل مع المدينة الرقمية يمكن الاتصال على الرقم 920035356.

أفضل كافيهات فعالية مشتى

مقهى جولت JOLT

يقدم باقة من المشروبات الساخنة والباردة مع المأكولات الخفيفة السريعة.

مقهى كرامبلز Crumbles

من أشهر كافيهات المدينة الرقمية ويقدم الشيكولاتة والحلويات.

أفضل مطاعم فعالية مشتى

مطعم تشكن بن Chick N BUN

يقدم المطعم بافلو بايتس، برجر سيزر تشك، تشك فرايز، تشك صوص، مع مجموعة من أفضل المشروبات.

مطعم ون باوند One pound

يقوم المطعم بتقديم سلايدر وبرجر وأفضل الحلويات والمقبلات والمشروبات.

كيفية الحجز في فعالية مشتى والأسعار

يمكن الحجز في فعالية مشتى من خلال تطبيق ماي تيبل واستخدام بطاقة مدى أو ماستر كارد أو STC pay أو أمريكيان اكسبريس لسداد المبلغ، أما عن سعر دخول فعالية مشتى فهو طوال أيام الأسبوع بمبلغ 50 ريال سعودي وفي نهاية الأسبوع بمبلغ 70 ريال سعودي.

يسمح بالدخول للفعالية عبر بوابات رقم 2 و4 في المنطقة الوسطى، والأطفال أقل من 10 سنوات لا يسمح لهم بالدخول.