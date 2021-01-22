ما هي الحالات التي يمنع فيها صرف ساند؟

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عمر شويل - جدة الحالات التي يمنع فيها صرف ساند، نظام ساند هو نظام يقوم بتوفير مبلغ نظام التأمين لمن تعطلوا عن العمل وذلك لدعم الموظف السعودي حتى يجد العمل من جديد، وقامت المؤسسة العامة للتأمينات بتوضيح الحالات الممنوعة من صرف ساند في السعودية، وعلى جميع المواطنين التعرف عليها حتى لا يتساءل البعض عن عدم حصوله على صرف ساند.

برنامج ساند السعودي

نظام ساند يساعد الأفراد الذين تعطلوا عن العمر نتيجة لبعض الظروف الخاصة والخارجة عن إرادتهم، حيث يتكفل البرنامج بهم وبأسرتهم من خلال تقديم مبلغ من المال هو مصدر دخل شهري لهم، ويقدم بدايةً من توقف العامل عن العمل حتى يتمكن من إيجاد عمل جديد مرة أخرى.

ويعتبر من شروط الحصول على صرف ساند تقديم العامل طلب الحصول على تعويض ساند في مدة أقصاها 90 يوم من تاريخ توقفه عن العمل، وللرغبة في التعرف على أهلية العامل لتعويض ساند يمكن زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني، وعند الحصول على مبلغ صرف ساند يستخدم حينها تطبيق تأميناتي.

أما عن مبلغ تعويض ساند فهو يحسب من خلال نسبة 60٪ من مبلغ متوسط الأجور الشهرية التابعة للاشتراك لكل شهر من مدة الشهور الثلاثة الأولى، ونسبة 50٪ من متوسط المبلغ لكل شهر أكثر من 3 شهور.

حالات ممنوعة من صرف ساند

وفقًا لما حددته المؤسسة العامة للتأمينات فإن الحالات التالية هي الحالات المستثناة من صرف ساند:

حصول الموظف على دخل إضافي سواء من نشاط تجاري أو عمل إضافي. في حالة عدم التزام المتعطل عن العمل بتدريبه دون مقابل. عدم التزامه بالقواعد والشروط والتوجيهات الموضوعة من قبل الوزارة. إذا لم يكن جادًا في البحث عن العمل بنشاط. مغادرة المتعطل عن العمل للمملكة العربية السعودية في مدة أقصاها 60 يومًا سواء كانت المدة متصلة أو متقطعة أثناء صرف المبلغ من ساند. عند عدم تحقق واحدة من شروط الاستحقاق. بلوغ المواطن لعمر 60 عامًا واستحقاقه للمعاش. عدم وجود اسم الفرد مسجلاً في صندوق طاقات لتنمية الموارد البشرية. في حالة عدم قدرة الفرد على العمل. الوفاة.

وهي حالات 10 يتم استثنائها من الحصول على صرف ساند ومبلغ التعويض.