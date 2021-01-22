نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام ساند التأمين ضد عطل العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام ساند ضد عطل العمل والتأمين الخاص به، قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بإطلاق نظام ساند للتأمين ضد العطل عن العمل، وهو بمثابة أحد فروعها وذلك لكي يتم سد الفجوة الإنتقالية ما بين الوظيفة السابقة لهذا الشخص وفرصة الحصول على وظيفة أو عمل جديد لجميع العاملين في القطاع العام أو القطاع الخاص وأيضًا المشمولين في نظام التأمينات الإجتماعية أو الذين قاموا بفقد وظائفهم لأي سبب من الأسباب ليس لهم دخل به.

شروط الاستحقاق دعم نظام ساند

قامت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية بتحديد عدد كبير من الشروط التي يجب أن يتم توافرها لكي يتم استحقاق دعم نظام ساند ومن هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم إلى نظام ساند للتأمينات الإجتماعية سعودي الجنسية.

يجب أن يتم التسجيل في خلال فقط تسعون يوم من تاريخ ترك الوظيفة السابقة.

يجب ألا يكون المتقدم على التسجيل في نظام ساند للتأمينات الإجتماعية متعدي الستون عام.

يجب أن يكون هذا الشخص قادر على العمل.

يجب ألا يكون هذا الشخص مفصول عن عمله السابق بسبب سبب.

يجب ألا يكون ترك العمل يكون بمحض الإرادة.

يجب ألا يكون الشخص المتقدم للتسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية نظام ساند له نظام خاص أو نشاط خاص.

يجب أن يتم توفر المدة المحددة في مدد الإشتراك في التأمينات الإجتماعية المؤهلة لذلك.

متى يتم إيقاف صرف نظام ساند