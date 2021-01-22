نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1442-1443 | خطوات تسجيل الصف الأول الابتدائي بنظام نور في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1442-1443 ، بدأ الكثير البحث عن رابط نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1443 ، وذلك تزامناً مع إعلان وزارة التعليم السعودية أنها ستبدأ استقبال طلبات تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي 1442-1443 اعتباراً من يوم الأحد الموافق 11-6-1442هـ الموافق ليوم 24-1-2021 عبر نظام نور، فيما حددت وزارة التعليم يوم الأحد موعدًا لتسجيل الطلاب المستجدين في مدارس التحفيظ الحكومية بالمفاضلة، وسوف نتعرف أدناه على موعد تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي السعوديين والغير سعوديين، بالإضافة إلى رابط نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1442-1443.

نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1442-1443

نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1442-1443 ، قبل أن نبدأ بالحديث عن التسجيل في نظام نور الصف الأول الابتدائي، نود أن نستعرض عليكم تفصيلاً موعد تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي 1442-1443 السعوديين وغير سعوديين وقد تمثلت في ثمانية مراحل مختلفة، والتي جاءت كالتالي:

المرحلة الأولى: موعد تسجيل الطلاب الجدد السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية بالمفاضلة 11/6/1442. المرحلة الثانية: موعد تسجيل الطلاب المستجدين السعوديين وغير السعوديين في المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية 11/6/1442. المرحلة الثالثة: مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين السعوديين وتسجيل من أمهاتهم سعوديات من أباء غير سعوديين في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي لا يجري بها مفاضلة 14/7/1442. المرحلة الرابعة: مواعيد تسجيل الطلاب الجدد غير السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين 14/8/1442. المرحلة الخامسة: موعد تسجيل الطلاب الجدد غير السعوديين الخاضعين للنسب المحددة للتسجيل الذي يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي 5/9/1442. المرحلة السادسة: مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص 19/9/1442. المرحلة السابعة: تسجيل طالب جديد نظام نور 1442 خريجي الروضات الحكومية والأهلية المعتمدة في نظام نور لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس 14/10/1442. المرحلة الثامنة: مواعيد تسجيل المستجدين خريجي روضات المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة، وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس 7/1/1443.

طريقة تسجيل الصف الأول الابتدائي نظام نور 1443

نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1442-1443 ، توجد بعض من الخطوات التي من خلالها يُمكنكم التسجيل في نظام نور طالب جديد 1442-1443، وهي كالتالي:

الدخول على رابط نظام نور.

تسجيل دخول نظام نور عن طريق حساب ولي الأمر، ثم اختيار أيقونة تسجيل الدخول لنظام نور التعليمي

اختيار تسجيل طالب جديد الصف الأول الابتدائي.

كتابة البيانات الشخصية بدقة: اسم المستخدم – رقم الهوية الوطنية – كلمة المرور ورمز التحقق .

فتح استمارة تسجيل طالب جديد بنظام نور 1442 عن طريق ملئ الاستمارة وكتابة البيانات الشخصية بدقة.

اختيار الإدارة التعليمية التي يرغب ولي الأمر التحاق نجله بها.

وبذلك نكون وصلنا إلى نهاية المقال ورصدنا رابط نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1442-1443 ، والتعريف بكافة التفاصيل عن موعد تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي عبر نظام نور 1443 ، والطريقة الصحيحة للدخول وإتمام عملية التسجيل عن طريق حساب ولي الأمر.