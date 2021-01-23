دوت الخليج – الأحساء : وضحى الونيس نضمت هيئه الصحفيين بالأحساء في صباح يوم الجمعة الموافق ٢٢/١/٢٠٢١ م رحلة مع الأستاذ صالح العجرفي مدير استديوهات الإذاعة السعودية بالدمام لزيارة مقرهم لتعرف “بيت الشباب الإعلامي” على الأجهزة المستخدمة وآليه عمل المحطات الإذاعية، كما دارت حلقه نقاش عن فن التعليق الصوتي وركز فيها على أن التعليق الصوتي يحتاج لمهارات لابد أن تتوفر في المذيع كالثقافة والتشكيل والتحكم بالتنفس ومخارج الحروف، فصوتك في المنصة الشخصية والالقاء يعبر عنك فلابد أن يصل صوتك للمستمع بإحساسك فهو البصمة التي سوف تميزك عن غيرك، فلا بد أن نعتني بالصوت عن طريق الممارسة وأن نعتني بالأذن عن طريق الاستماع و الانصات ، و لوصولنا للصحة الصوتيه لابد أن نعطي وقتا كافيا لتمارين الصوت والتنفس كما حدثنا عن مدى تأثير النبرة و الاداء والوقفات والتلوين على جودة الصوت

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