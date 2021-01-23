نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمن المنشآت رابط الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي على رتبة جندي 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أمن المنشآت ، أعلنت وزارة الداخلية عن نتائج القبول المبدئي في امن المنشات على رتبة جندي، ويستطيع الأشخاص الراغبين في معرفة النتيجة من الاستعلام عن طريق منصة ابشر توظيف الإلكترونية عن طريق الأنترنت، مع التزام الأشخاص المتقدمين للوظيفة بموعد المقابلة، وقامت أيضا وزارة الداخلية السعودية بتوضيح الآلية التي يتم تقديم الأوراق المطلوبة بها، وإجراءات المقابلة الشخصية للدخول في المرحلة النهائية للقبول، وما هي الأوراق المطلوبة، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على رابط الاستعلام عن نتائج قبول رتبة جندي في أمن المنشآت 1442 في المملكة العربية السعودية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

طريقة الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي أمن المنشآت

لكي تتمكنوا من الاستعلام عن نتائج امن المنشات يجب عليكم إتباع هذه الخطوات البسيطة :

أولا قم بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية عن طريق الأنترنت .

الإلكترونية عن طريق الأنترنت . أدخل على حساب المستفيد .

أكتب الاسم وكلمة السر ورمز التحقق بشكل صحيح .

أنتقل إلى وظائف أمن المنشآت .

قم بالدخول على الأسماء، لمعرفة الاسم الذي تريد البحث عنه .

التعرف على آلية ومواعيد التقديم للأوراق والمستندات المطلوبة .

المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف أمن المنشآت

تم الإعلان عن مجموعة من الأوراق والمستندات على منصة أبشر الإلكترونية، لكي يستطيع الأشخاص من تقديم امن المنشات على الوظائف المتاحة، وهذه هي المستندات المطلوبة للتقديم على الوظائف :

يجب على المتقدم تقديم البطاقة الخاصة به وصورة منها وتكون البطاقة سارية المفعول .

يجب على المتقدم طباعة النموذج الخاص بمراجعة المكتب عن طريق منصة أبشر توظيف الإلكترونية .

يجب على المتقدم إحضار على المؤهل الحاصل عليه الخاص بالشهادة الثانوية، وصورة من المؤهل، أو إحضار المعادلة الخاصة بالشهادة إذا كان المتقدم حاصل عليها من خارج المملكة العربية السعودية .

يجب على المتقدم تقديم صور شخصية تكون واضحة وخلفيتها بيضاء .

يجب على المتقدم إحضار ملف لوضع الأوراق والمستندات المطلوبة ومكتوب عليه الاسم ورقم الطلب .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه رابط وطريقة الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي لرتبة جندي في قوات أمن المنشآت 1442 في المملكة العربية السعودية .