نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر درجة الحرارة وحالة الطقس في السعودية اليوم والرياض وبعض المدن في المقال التالي

عمر شويل - جدة درجة الحرارة اليوم في السعودية والرياض وعدة مناطق أخرى في السعودية المتوقعة لليوم، وحالة الطقس،أشارت إلى أن يوم السبت الموافق 23 يناير 2021 أن حالة الطقس سوف تكون مستقرة على كثير من الأماكن المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية، أوخبرت هيئة الأرصاد أن لن يكون هناك أمطار، ويهتم الكثير بمعرفة درجات الحرارة وحالة الطقس لمعرفة ما الملابس التي سوف يرتدونها لبعث الدفء، والاحتماء من البرودة التي سوف تحدث، حتى لا يفاجئوا بتغيرات الجو دون أخذ الاحتياطات اللازمة.

درجة الحرارة وحالة الطقس في المملكة العربية السعودية

أوضحت هيئة التوقعات الجوية حالة الطقس بأن الكتلة الهوائية الباردة سوف تستمر في تأثيرها على معظم مناطق السعودية،وقد توقعت هيئة الأرصاد أن درجات الحرارة التي سوف تكون قريبة من الصفر المئوي ليلاً في عدة مناطق في المملكة وهي مدينة تبوك والحدود الشمالية، والجوف مع توقع بأنه سوف يتشكل صقيع.

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في السعودية نهاراً

أكدت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة في المناطق الشمالية ستبقي منخفضة نتيجة لاستمرار موجة البرد.

سوف تشهد بعض المناطق في المملكة العربية السعودية استقراراً ملحوظا في الطقس، وفي بعض المناطق سوف يصبح الطقس بارداً في أجزاء من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، أما على مناطق الباحة وعسير وتهامة، وسواحل البحر الأحمر سوف تشهد ارتفاع في الحرارة.

أما الرياح سوف تكون خفيفة إلى اعتدال في السرعة، وسوف تكون الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية، وسوف تكون الرياح نشطة على مناطق في غرب المملكة، وتبوك، وأجزاء من المدينة، وفي شمال مكة المكرمة.

حالة الطقس اليوم السبت في السعودية ليلاً

توقع هيئة الأرصاد أن شمال ووسط وشرق المملكة بأنها سوف تتسم بالبرودة الشديدة، مع توقع أن درجة الحرارة سوف تقترب من الصفر في أماكن مثل الجوف وتبوك .

وتوقع الرياح بأنها سوف تكون خفيفة لمعتدلة السرعة، والرياح سوف تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية في أجزاء من غرب المملكة العربية السعودية.

درجة الحرارة في السعودية اليوم السبت في عدة مناطق منها الرياض، وجدة ، وتبوك، الطائف وغيرها

درجة حرارة بعض مدن السعودية الدرجة العظمى الدرجة الصغرى الرياض 18° 9° الطائف 23° 12° جدة 30 22 طريف 11° 1° مكة المكرمة 31° 22° تبوك 17° 5° المدينة المنورة 24° 17° الدمام 19° 10° أبها 20° 10°

ما الذي حذر منه هيئة الأرصاد الجوية السعودية

تم تحذير أصحاب الأراضي الزراعية، وأصحاب المواشي من الموجة الباردة الشديدة التي سوف تستمر لفترات لأخذ الاحتياطات، والتدابير اللازمة في هذه الظروف الصعبة لحماية المواشي مما قد يحدث بسبب برودة الجو في هذه الفترة.