نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في نظام نور..خطوات تسجيل الأطفال للصف الأول الإبتدائي للعام الدراسي الجديد 1443 في المقال التالي
عمر شويل - جدة التسجيل في نظام نور للأطفال المستجدين للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1443 عبر حساب نظام نور ولي الأمر لكي يتمكن من إضافة أبنائه الجدد للمرحلة الإبتدائية ممن الذين أكملوا الـ6 سنوات من عمرهم وأقل بـ90 يوم، والأطفال الذين أقل في أعمارهم عن الـ6 سنوات بـ180 يوماً على مجموعتين وفقاً للمواعيد المحددة من قبل وزارة التعليم السعودية، كما أتاحت التسجيل الإلكتروني من خلال موقع نور بسهولة، فيما صرحت بالمعايير التي يتم على أساسها قبول الطلاب في المرحلة الابتدائية الجديدة بخطوات بسيطة
شروط تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في نظام نور
- أن يكون لدى الطفل شهادة من روضة الأطفال معتمدة تثبت التحاقه بفصلين دراسيين.
- استمارة نمائية التي تثبت اتقان الطفل المهارات الفكرية والكتابية وقدرته على الالتحاق بالصف الأول الابتدائي.
- إذا كانت شهادة الروضة من خارج المملكة يشترط وجود مستند يثبت اتقان الطفل للمهارات كما ذكرنا ولابد ان يكون المستند موثق من السفارة السعودية أو مصدق عليه من الملحق الثقافي السعودي.
أعلنت وزارة التعليم مواعيد تسجيل الأطفال المستجدين في الصف الأول الابتدائي والشروط الواجب توافرها للتقديم، والتي تعد ضمن المستندات المطلوبة أثناء إتمام عملية التسجيل تسجيل ولي الأمر، على أن تكون المواعيد الجديدة للعام الدراسي الجديد عبر مواعيد وخطوات تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور 1443 للسعوديين وغير السعوديين المقيمين بالمملكة.
طريقة تسجيل الأطفال الصف الأول الابتدائي 1443
قبل التسجيل لابد أن تقرأ الشروط المرفقة بالصورة أعلى مع مراعاة المواعيد للأطفال على حسب أعمارهم، بالخطوات التالية:-
- ادخل على رابط نظام نور برقم الهوية.
- عليك تحديد المرحلة ومنها اختر تسجيل طالب جديد الصف الأول الابتدائي.
- ثم تعبئة البيانات ورفع المستندات التي تخص الطفل.
- حدد المدرسة والإدارة التعليمية التابع لها.
- بعد الإنتهاء من رفع المستندات وتعبئة البيانات.
- استمر سوف تظهر رسالة أمامك تفيد بأن عملية التسجيل تمت بنجاح.
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