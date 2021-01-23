نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام نور تسجيل الابتدائي..تسجيل الأطفال المستجدين للعام الدراسي الجديد 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نظام نور تسجيل الابتدائي ، أتاح موقع نور تسجيل الأطفال الجدد من مرحلة الصف الأول الابتدائي من خلال حساب ولي الأمر الذي سهل الكثير على أولياء الأمور في الوقت والجهد، وقد أعلن النظام عن نتائج الطلاب في كافة المراحل الدراسية يتم الاستعلام عنها بطريقة إلكترونية سريعة فضلاً عن الخدمات العديدة التي تريح المواطنين سواء الطلاب أو أولياء أمورهم، وذلك في تيسير الحصول على نتائج الامتحانات سواء الشهرية أو الفصلية، من خلال نظام نور يستطيع ولي الأمر من متابعة كل ما يخص أبنائه بصورة مستمرة، وذلك من خلال معرفة مستوى الطالب عبر التقييم الذي يكون من خلال المعلم، وعبر نتائج الاختبارات يقدر ولي الأمر معرفة نتيجة الطالب وطباعتها أيضاً.

تسجيل الأطفال الجدد في نظام نور

بدءاً من يوم الأحد الموافق 11 جمادى الآخر 1442هـ يتم استقبال تسجيل الأطفال الجدد للصف الأول الابتدائي في نظام نور الذين أتموا ال6 سنوات من عمرهم أو أقل بـ90 يوما، فيما يتم تسجيل الأطفال المستجدين الذين أقل من الستة سنوات بـ180 يوماً، فيما يلزم استيفاء الأطفال المستجدين الشروط التي منها حصول الطفل على شهادة الروضة المعتمدة فصلين دراسيين، مع توافر الاستمارة النمائية التي تثبت إتقان الطفل لدخول الصف الأول الابتدائي مع توصية من المعلم بقدرة الطفل على الالتحاق بالمرحلة التالية.

مواعيد تسجيل الأطفال الجدد في نظام نور 1443

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن بدء استقبال طلبات التقديم بالنسبة للطلاب في الصف الأول الابتدائي بدءاً من يوم الأحد المقبل على أن تكون المواعيد تشمل ثمانية مراحل مقسمة بالأعمار وعلى حسب المدارس إذا كانت مدارس التحفيظ الحكومية أو الأهلية التي تتبع المعايير الدولية أو المدارس الأجنبية، وذلك بالنسبة للسعوديين والمقيمين من خلال رابط طريقة تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور 1443 بالمواعيد المذكورة في الرابط والتفاصيل موضحة بصورة.

نظام نور لنتائج الطلاب

الاستعلام عن نتائج الطلاب في جميع المراحل من خلال رابط نظام نور لنتائج الطلاب عن طريق تسجيل الدخول برقم الهوية ورمز التحقق، ثم اضغط على كلمة “ابحث” سوف تظهر النتيجة على الفور كما يمكنك معرفة النتيجة بالتفصيل بالدرجات في كل مادة، وتستطيع أيضاً طباعتها، وهكذا تكون قد استلمت نتيجة أبنائك وأنت في مكانك بكل سهولة.

تسجيل الابتدائي في نظام نور

من خلال موقع نظام نور تسجيل رياض الأطفال والمستجدين بالخطوات التالية:-

ادخل على رابط نظام نور تسجيل الأطفال.

حدد المرحلة التي تريد تسجيل أطفالك بها.

ثم قم بعد ذلك بإدخال كافة المعلومات والبيانات التي تخص الطفل / الطفلة، وبيانات التواصل التي تشمل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني ).

حدد المدرسة والإدارة التعليمية التابع لها.

جدير بالذكر أن موقع نظام نور يوفر العديد من الخدمات فضلاً عن إعلان أخبار التعليم لحظة بلحظة من حيث الجدول الزمني لمواعيد تسجيل الأطفال والمرحلة الابتدائية، ويساعدك أن تعرف كل ما هو يتعلق بالدراسة.