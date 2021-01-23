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عمر شويل - جدة راتب جندي امن المنشات 1442 يلقى استكشاف من المقبولين في نتائج قبول أمن المنشآت المبدئي 1442 والذي أعلنته بوابة أبشر للتوظيف مؤخرا. راتب الجندي في امن المنشات مع البدلات يبحث عنه المواطنين، وذلك بعد إعلان المملكة العربية السعودية عن رواتب جديدة للجنود في وظائف أمن المنشآت للمواطنين سعودي الجنسية لكل من الرجال والنساء. في هذا التقرير نعرض لكم خطوات الاستعلام عن نتائج امن المنشات 1442 وتفاصيل كاملة حول إجابة السؤال الأكثر بحثا؛ كم راتب الجندي في امن المنشات مع البدلات؟

راتب جندي امن المنشات 1442

جندي امن المنشات أحد أهم الوظائف العسكرية في وكالة وزارة الداخلية السعودية، والتي تتطلب القيام بالعديد من المهام الشاقة والصعبة، وتتطلب إلى التركيز الدائم. وتحرص وزارة الداخلية السعودية على منح راتب جندي امن المنشات 1442 المكافآت والبدلات.

تطبيقا لمبادئ وقواعد وكالة الداخلية السعودية متمثلة في قطاع أمن المنشات تحرص الوزارة على تقديم رواتب مجدية للعاملين في وظيفة جندي أمن المنشات تقديرا للجهود المبذولة من قوات الأمن جندي في أمن المنشآت.

نستعرض معكم سلم رواتب العسكريين الجديد مع البدلات بالتفصيل، وبيان تفصيلي كم راتب الجندي في امن المنشات مع البدلات وفقا لسلم الرواتب الجديد.

كم راتب الجندي في امن المنشات مع البدلات ؟

يشمل سلم رواتب العسكريين الجديد ١٤٤٢ ما يلي:

رتبة جندي الراتب الأساسي يبدأ من ٣٢٠٠ ريال سعودي.

رتبة جندي أول الراتب الأساسي يبدأ من ٣٣٩٥ ريال سعودي.

رتبة العريف يبدأ الراتب من ٣٧٦٥ ريال سعودي.

رتبة وكيل رقيب يبدأ الراتب من ٤٤٥٥ ريال سعودي.

رتبة وكيل رقيب يبدأ الراتب من ٥٢٦٠ ريال سعودي.

فيما جاءت العلاوة السنوية الجديدة 1442 كالتالي:

رتبة جندي: ١٢٥ ريال سعودي.

رتبة جندي أول: ١٤٠ ريال سعودي.

رتبة العريف: ١٥٥ ريال سعودي.

رتبة وكيل الرقيب: ١٨٠ ريال سعودي.

رتبة الرقيب: ٢١٠ ريال سعودي.

بينما جاءت البدلات العسكرية ١٤٤٢ كالتالي: