نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل الآن عبر جدارة التقديم في وظائف النيابة العامة السعودية 1442 نساء ورجال في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدارة ، النيابة العامة السعودية فتحت باب التقديم على وظائف النيابة العامة لكلا الجنسين الرجال والنساء، بناءا على ما أعلنت عنه في السابق بتوفير 671 وظيفة إدارية للجنسين مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام من المرتبة الرابعة حتي المرتبة الثامنة، ويمكن الآن لجميع الراغبين في التقديم على تلك الوظائف عن طريق جدارة بعدما فتحت النيابة العامة باب التقديم، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على طريقة التقديم على وظائف النيابة العامة عن طريق جدارة ، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

جدارة وظائف النيابة العامة للجنسين 1442

بلغ عدد الوظائف التي أعلنت عنها النيابة العامة في المملكة العربية السعودية 671 وظيفة إدارية للنساء والرجال، مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام من المرتبة الرابعة حتي المرتبة الثامنة، بلغ عدد الوظائف الإدارية للرجال 539، وعدد الوظائف الإدارية للنساء 132، ويمكن لكل من هو حاصل على درجة الدبلوم في ما اعلي والخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة التقديم على تلك الوظائف، وسوف يتم العمل في تلك الوظائف في جميع المدن والمناطق الموجودة في المملكة العربية السعودية .

مواعيد التقديم على وظائف النيابة العامة عبر جدارة

يمكن التقديم الآن على وظائف النيابة العامة عن طريق جدارة وسوف يستمر التقديم حتي يوم السبت القادم الموافق 10/6/1442 هجريا الساعة الحادية عشر مساءا الموافق يوم السبت 23 شهر يناير 2021 ميلاديا وهو أخر موعد للتقديم، وسوف يغلق باب التقديم بعدها، وسيتم المفاضلة بين طلبات المتقدمين للوظائف عن طريق البيانات المسجلة، وحضور المتقدمين للاختبارات الخاصة بالوظيفة .

خطوات التقديم على وظائف النيابة العامة 1442

بعد توافر الشروط المطلوبة للعمل في الوظائف التي أعلنت عنها النيابة العامة السعودية للجنسين، يمكن التقديم على الوظائف عبر جدارة عن طريق الأنترنت، ثم النقر على خيار التقديم على الإعلانات الوظيفية، حدد الرغبة الوظيفية التي تريدها، ثم سجل البيانات المطلوبة بشكل صحيح .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم رابط وطريقة التقديم على الوظائف التي أعلنت عنها النيابة العامة السعودية ويتم التقديم عبر جدارة 1442 .