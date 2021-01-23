نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “نظام ساند” التسجيل في ساند التأمينات الاجتماعية وشروط الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام ساند هو أحد برامج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بهدف توفير راتب شهري ثابت للموظفين في الفترة الانتقالية من ترك الوظيفة وحتى الالتحاق بعمل آخر في خلال فترة 90 يوماً من تركة للعمل، بحيث يتم الاستحقاق اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ توافر شروط استحقاق ساند والتي سوف نوضحها كاملة من خلال هذا المقال الذي ننفرد به في موقع ثقفني والذي يهتم بشرح كل ما يخص نظام ساند، بحيث يعتبر هذا النظام احد دعائم منشآت القطاع الخاص في فترة انتشار كرونا والجائحة التي تعاني منها كامل منشآت المملكة، حيث تكلفة التأمينات الاجتماعية ساند بدفع جزء من رواتب الموظفين بالقطاع الخاص من خلال صندوق نظام ساند التأمينات الاجتماعية.

شروط استحقاق نظام ساند والتحقق من الأهلية:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يجب أن لا يكون مفصولاً من العمل أو تم طرده. يجب أن تكون المدة حسب المادة ال 14 من النظام. يجب أن لا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته. يجب أن يكون قادر على العمل. ألا يكون قد بلغ سن الستين. يجب أن لا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص. يتم التسجيل في خدمة مساند في خلال فترة لا تزيد عن 90 يوماً من تاريخ تركة للعمل.

التسجيل في ساند التأمينات الاجتماعية لصرف مستحقات التعطل عن العمل:

بإدخال اسم المستخدم. ثم كلمة المرور الخاصة بك. إدخال كود التحقق. والضغط على تسجيل الدخول. بعدها يتم إرسال رقم سري آخر إلى رقم هاتفك المسجل في ابشر قم بإدخاله لاستكمال الخطوات. ثم اضغط كلمة التحقق.

ليتم تحويلك إلى صفحة بها بعض المعطيات تحت مسمى تغطياتي، قم باختيار التعطل عن العمل.

ثم الضغط على تقديم طلب استحقاق ساند.

قم بإدخال رقم الأيبان الخاص بحسابك البنكي.

تأكد من البيانات الشخصية، ووضع علامة صح في خانة الإقرار.

ثم الضغط على إرسال.

ليتم إرسال رمز تحقق على رقم جوالك المسجل لدى التأمينات الاجتماعية.

ثم الضغط على تأكيد.

بعد إتمام الخطوات السابقة تكون بذلك قمت بالتقديم على خدمة نظام مساند للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وأيضاً قد تعهدت بمصداقية كافة البيانات التي قمت بإدخالها وانك لست موظف او على راس عمل في اي مكان، كما تتعهد بالتزامك بحضور كافة البرامج ودورات التدريب والمقابلات الوظيفية من صندوق تنمية الموارد البشرية، كما تتعهد بتحملك لكافة عقوبات النظام في حالة ثبوت عدم صحة البيانات أو الإخلال بأيٍ من التعهدات السابقة.

ويجب الإيضاح هنا انه لكي يمكنك التسجيل في نظام ساند التأمينات الاجتماعية فيجب أن يكون لديك حساب أولاً في التأمينات الاجتماعية، أو من خلال التسجيل باستخدام النفاذ الموحد باسم المرور وكلمة السر الخاصة بعضويتك في حساب ابشر.