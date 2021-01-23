نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار عمرة رجب 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتسائل الكثيرين هذه الايام عن موقف العمرة هذا العام في ظل ازمة كورونا المستجد، وقد اعلنت المملكة العربية السعودية انه سوف يتم أنه سوف يتم استقبال المعتمرين من دول الخليج في المرحلة الثالثة والرابعة ومن غير دول الخليج ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على أسعار عمرة رجب والتي حددتها المملكة العربية السعودية .

أسعار عمرة رجب 2021:

وقد قامت المملكة العربية السعودية بالاعلان انه سوف يتم أستقبال المعتمرين من خارج المملكة ولكن بسبب انتشار فيروس كورونا فقد حددت معايير معينة للمعتمرين حتى يتم قبولهم بالاضافة الى فرض أسعار مختلفة عن كل عام وهو ما سوف نوضحه.

ان التقديم للعمرة سوف يكون عن طريق برنامج على الهاتف الجوال “اعتمرنا” لتلاشي التجمعات .

الاقامة داخل المملكة سوف تكون في حدود من خمس أيام الى سبع أيام فقط.

أداء الصلاوات في المسجد النبوي او غيره سوف يكون مقتصر على اداء الصلاوات فقط بمعني انه يحظر الجلوس في المساجد كما كان من ذي قبل حتى نتجنب انتشار الفيروس والتجمعات واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية.

أسعار العمرة سوف تبدأ من 14000 جنيه الى 20000 جنيه سواء كان طيران أو بحر أو بري .

شروط أداء العمرة :