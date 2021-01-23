نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1442 قيد مرجعة وزارة العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1442، شهدت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة اقبال كبير على الاستعلام عن أسماء المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442، والذي أكدت وزارة العمل كونها المسؤولة عن صرف المبالغ المالية للمستفيدين منها أنها لم تنتهي بعد من حصر أسماء المستفيدين حتى تلك اللحظة، وأكدت على المواطنين ضرورة التحلي بالصبر والانتظار حتى تنتهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من عملها وإعلان أسماء المستفيدين رسمياً، كما أكدت على تحري الدقة فى نشر المعلومات وضورة أخذ المعلومات من مصادرها.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة 1442

أن يكون سعودي الجنسية. أن يكون مقيم على أراضي المملكة العربية السعودية. إلا يقل عمر المستفيد عن 35 عام. إلا يكون قد غادر المملكة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل. إلا يمتلك سجل تجاري بأسمه. أن يكون راتبه الشهري أقل من 2000 ريال سعودي. إلا يكون من مالي العقارات أو المحالات التجارية.

الفئات التي حددتها وزارة العمل لتحصل على المساعدة المقطوعة 1442

السيدة الأرملة.

السيدة المطلقة.

أسر السجناء.

المرأة التي تعيل أسرة.

الأسرة التي لا تمتل دخل شهري ثابت.

الأسر الفقيرة.

أصحاب الإعاقة الجزئية أو الكلية.

أم الأيتام.

رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1442

أوضحت وزارة العمل أن أسماء المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي سيتم الإعلان عنهم على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك برقم الطلب، كما أضافت الوزارة أن صرف الضمان الاجتماعي عادةً ما يتم بشكل سنوي أو نصف سنوي وفقاً للوضع الاقتصادي للسعودية، مضيفاً أن أزمة كورونا التي تعرض لها العالم مؤخراً قد تسببت فى عجز أقتصادي وانخفاض فى أقتصاد السعودية، الأمر الذي تسبب فى تأخير صرف معونة الضمان الاجتماعي لمستحقيها، وأضافة الوزارة أن من المقرر الإنتهاء فى القريب العاجل من حصر أسماء المستفيدين وإعلانها على موقع الوزارة.

قيمة الضمان الاجتماعي للمستفيدين 1442

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن قيمة المساعدة المقطوعة تتراوح ما بين 10 ألاف ريال سعودي حتى 30 ألف ريال سعودي، وذلك وفقاً لحالة كل أسرة، ويتم صرفها بعد أستيفاء كافة الشروط والتقديم بالطلب لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ودراسة الوزارة لتلك الطلبات.