نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصى بدون تحويل الراتب وبدون كفيل مصرف الراجحي بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصى بدون تحويل الراتب وبدون كفيل، هو احد الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي لجميع الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية، ويعتبر تمويل شخصى بدون تحويل راتب احد الخدمات الهامة التي يبحث عنها جميع الأشخاص داخل المملكة، حيث معظم هؤلاء الأشخاص يعانون من حالة نفسيه سيئه بسبب عدم الحصول على أي تمويل يعينهم على أعباء الحياه، وأيضا هناك من يعمل في شركه ترفض تحويل الراتب، ولهذا جاء بنك الراجحي بتقديم خدمة تمويل شخصى بدون تحويل راتب بنك الراجحي، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على تفاصيل هذا القرض والخدمات التي يقدمها بنك الراجحي لعملائه.

تمويل شخصى بدون تحويل الراتب وبدون كفيل

دائما ما يسعى الراجحي على تطوير خدماته المصرفية والإلكترونية لجميع العملاء، وهذا من اجل مواكبة التطور في جميع البنوك العالمية حيث يعتبر مصرف الراجحي من اقدم البنوك داخل الأراضي السعودية، ومن الخدمات الإلكترونية داخل البنك حاسبة التمويل الشخصي الراجحي، ومن خلال هذه الخدمة يمكن معرفة قيمة القرض والأقساط التي تم سدادها وموعد اخر قسط، ويعتبر خدمة تمويل شخصى بدون تحويل الراتب وبدون كفيل من الخدمات التي دائما ما يتم البحث عنها ومعرفة تفاصيلها، وسوف نتعرف على كل هذا من خلال السطور القادمة.

حاسبة التمويل الشخصي مصرف الراجحي

من اجل التعرف على حاسبة التمويل الشخصي الراجحي، هناك عدد من الخطوات التي عليك اتباعها بشكل صحيح للتعرف على هذه الخدمة، وهى كالتالي.

يمكن التعرف على قيمة التمويل أو القسط الشهرى من مصرف الراجحي، من خلال رابط تمويل الراجحي بالمملكة.

بعد ذالك يقوم الشخص بتحديد القطاع الذي يعمل فيه سواء قطاع عام أو خاص.

اكتب إجمالي الراتب الخاص بك، وكتابة أي مبلغ يتم دفعه في أماكن اخرى شهريا.

اكتب السن الخاص بك.

اختار المدة التي تريد بها تسديد الأقساط، ثم انقر على حساب التمويل.

شروط الحصول على تمويل الراجحي

يجب أن يكون عمر العميل عند طلب التمويل الشخصي لا يتجاوز 60 عام مع نهاية اخر قسط من تسديده. يجب أن يكون الحد الأدنى من الراتب الخاص بالعميل لا يقل عن 2000 ريال سعودي. يجب أن لا يقل الحد الأدنى عن شهر من العمل سواء بالقطاع العام أو الخاص.

يعتبر مصرف الراجحي يقوم بتقديم قروض مختلفه لجميع العملاء، يأتي في مقدمة هذه الخدمات تمويل شخصى بدون تحويل الراتب وبدون كفيل.