نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي خطوات الاستعلام عن انتهاء الاقامه للمقيمين داخل المملكه في المقال التالي

عمر شويل - جدة الخطوات التي يجب الاستعلام عنها لانتهاء الإقامة هي من الأشياء التي تؤخذ في عين الاعتبار للمقيمين داخل المملكة،لعدم أيقاف أي مغترب من الجهات الحكومية للمملكه، ويجب العلم بأنه إذا لم يتم التجديد للإقامة قبل موعد الانتهاء سوف تتم محاسبته قانونيا، ولذلك الحكومة السعودية قامت كالعادة بمجهودها الطبيعي جاهده لعمل موقع عبر الأنترنت للبحث عن كل ما يخص الخدمات التي يريد البحث عنها المقيم في المملكة وهو موقع ( ابشر ) وهو موقع به كل متطلبات المقيم بنسبه كبيره للبحث عن ما يريد من تحديد اقامه أو انتهاء اقامه أو أي ما يخص محتويات الإقامة في جميع أنحاء المملكة للمقيمين، وللعلم بأن المصريين داخل المملكة عددهم 3 ملايين ، وأيضا تعد المملكة العربية السعودية المركز الرابع على مستوى العالم في أتاحه فرص لألحاق عمال أجنب للعمل داخل السعودية. ومن الطبيعي المملكة العربية السعودية تبذل كل الجهد للتطوير لراحه المواطنين المقيمين لتوفير كل ما يحتاجون بسهوله ولتحتل وضع مميز أيضا بين الدول التي لها شأن حول العالم.أما بالنسبة لتاريخ انتهاء الإقامة يوجد موقع اخر لتجديد مع موقع ( ابشر ) وتقدم خدمة جديده وهي تجديد ودفع رسوم الإقامة عبر الأنترنت حتي تعمل علي راحه المقيمين، ورسوم التجديد للمقيمين في المملكة من 500 ريال إلى 600 ريال سعودي للعمالة بالمنزل. وقد تمت اجتراءات لتحديث موقع ابشر لتصبح منفصله عن موقع الوزارة الداخلية.وهذا لمن يريد الإقامة الدائمة يجب أن يستعمل برقم الاقامه لمعرفه رسوم التجديد وميعاد التجديد والغرامات بسبب التأخير لدفع رسوم للإقامة.

توجد خطوات للاستعلام عن صلاحيه الإقامة علي ابشر

الحكومة السعودية كما نعلم بمجهوداتها المبذولة والمستمرة لتساعد مواطنيها المقيمين فقد قامت بخدمات استعلام صلاحية الإقامة وتاريخ الانتهاء، وذلك عبر الموقع لوزارة الداخلية السعودية، أو من خلال خدمات موقع أبشر، وكل هذا لأجل للمواطنين أو المقيمين بداخل المملكة، وسوف نقوم من خلال السطور التالية بشرح وسيتم عرض تفاصيل عن للدخول علي الموقع للاستعلام عن مدة الإقامة والصالحين أيضا.

لذلك يمكن الاعتماد علي موقع ابشر لان يوجد به العديد من الخدمات المتوفرة لتواصل المواطنين بسهوله عن جميع الخدمات المحتاجين إليها، وأيضا للعلم كمقيم فأنت تستطيع أن تقوم باستخراج التأشيرات وأيضا الاستعلام عن البصمة والقيام بالحج والكثير والكثير من الخدمات.وكما تعرفون أن المواطن اذا لم يتم معرفته بميعاد التجديد وتم انتهاء الصلاحية سوف يتعرض لعقوبات مثل الغرامات وأيضا تؤدي ألي الترحيل النهائي خارج المملكة إذا وصل الأمر لذلك، وقامت وزارة الداخلية بالتواصل مع الجوازات للتنسيق علي الإقامة علي أراضي المملكة العربية السعودية، ولابد من المتابعة بصلاحية الإقامة والتجديد قبل ميعاد الانتهاء لعدم التعرض لغرامات أو ألي الخروج من المملكة أو دفع غرامه.

وللاطلاع لمعرفه ما هي المستندات للمقيم.

يجب أحضار أذن من وزارة الشئون الاجتماعية ومن العمل أيضا.

شهادة ضمان صحي.

صورتين شخصية.

جواز السفر الأصلي

اعتماد الكفيل علي توقيعه وصورة عنه

ثم يتم أحضار هذه المستندات والذهاب للإدارة العامة للهجرة بالمحافظة التي تتبعها قم لاستكمال البيانات الخاصه بالنموذج النموذج خدمة سدد الرسوم المستحقة.

غرامة عدم تجديد صلاحية إقامة المواطنين المقيمين.

من المعروف أن التجديد للمقيم يتم عن طريق الأنترنت إلكترونيا عن طريق أبشر لإدخال بيانات بطاقة حتي يتم الدفع وذلك عن طريق البنك الخاص بحسابك لكي تحصل علي إيصال البنك الخاص بك، ويجب ان تعرف أنه توجد عقوبه وعقوبات لعدم السداد أو الدفع لتجديد رسوم صلاحية الإقامة وهي كالاتي كما تري:

500 ريال سعودي غرامه للمرة الأولى. 1000 ريال سعودي غرامه علي المرة الثانية. خروج من المملكة دون العودة أليها مره اخري في المرة الثالثة .

لعمل تأشيرة الخروج النهائي.

يجب الإطلاع العدم وجود أي من عدم وجود مخالفه مرورية وأيضا لابد من أن يقوم المقيم بتسجيل النموذج على موقع مديرية الجوازات عبر الأنترنت.

يأتي صاحب العمل وأيضا يأتي المقيم بصوره جواز السفر ورخصة الإقامة الأصلية والتأكد بأنها غير منتهيه.

لابد من تحضير نماذج المخالفة لإثبات أنه تم الاستلام في حين إذا كانت التأشيرة تخص العمالة المنزلية .

يجب أن تكون جميع حقوق المقيم المادية مختومة من مكتب أستقدام أهلي.

اذا كان صاحب هذا الطلب مطلق لابد من أحضار الوثيقة .

لابد من التسجيل علي البصمة.

كيفيه طباعة تأشيرة الخروج عن طريق المقيم.

يجب الدخول على الموقع عبر الأنترنت للمقيم. ثم بعد ذلك ستظهر صفحه خدمة صلاحية التأشيرة يجب أيضا الدخول وهي مقسمة إلى قسمين. يظهر في القسم الأول صلاحية التأشيرة، والقسم الثاني طباعة التأشيرات التي يصبح إصدارها عبر الرسائل القصيرة. ثم بعد ذلك يجب اختيار طباعة التأشيرات لطباعة تأشيرة الخروج من المملكة. في حينها يطلب منك إدخال رقم التأشيرة ورقم التأكيد. ثم بعد الانتهاء من استكمال البيانات المطلوبة، يتم النقر على طباعة التأشيرة لتصبح جاهزة.

وكالمعتاد ابشر هذه البوابة عبر الأنترنت قد قامت بالكثير من الخدمات للمقيمين داخل المملكة ومنها هذه الخدمة خدمه الاستعلام عن انتهاء الإقامة برقم الإقامة قدمت للمواطنين والمقيمين العديد من الخدمات الهامة، التي يأتي على رأسها خدمة معرفه خطوات الاستعلام عن انتهاء الإقامة برقم الإقامة، وأيضا تمت معرفته هذه الخطوات من عن طريق وزاره الداخلية السعودية لأنة لابد من الحفاظ علي أوراق المقيم وأيضا رخصه الإقامة للعمل والترحيل والعقوبات التي تم وضعها ليتم اتباعها كنظام متبع داخل المملكة.

المقيمين داخل المملكة معظمهم وليس الكل منهم يعانون من عدم معرفتهم لأمور انتهاء الإقامة لذلك وفرت أبشر الجوازات الكثير من الخدمات ليتم معرفه المواطنين المقيمين بكل ما يدور عن أمور الإقامة بكل سهوله وتنفيذ ما عليهم واتباع النظام لدي المملكة.