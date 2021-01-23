“نيوم” تعلن مجموعة من الدورات التدريبية للباحثين عن عمل

بلادي – الرياض :
أعلنت شركة “نيوم”، إطلاق مجموعة من الدورات التدريبية في مجال التقنية (عن بعد) للباحثين عن عمل والذين على رأس العمل من شبان وشابات المجتمع المحلي في كل من نيوم وتبوك.
وأوضحت الشركة أن هذه الدورات الرقمية تأتي بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتهدف إلى تحقيق تطور العاملين في مختلف القطاعات، وللباحثين عن فرص عمل، وذلك ضمن برنامج “مهارات المستقبل” لتنمية وتطوير المهارات الرقمية لأبناء المجتمع المحلي وتجهيزهم لتلبية احتياجات سوق العمل.
وأبانت أن شروط الانضمام لحديثي التخرج والباحثين عن عمل والذين هم على رأس العمل في هذه المسارات تتطلب أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا فأعلى للجنسين، وأن يكون إما منقطعا عن العمل وإما خريجا أو على رأس العمل في إحدى الوظائف التقنية أو الرقمية بمستوى تعليمي لا يقل عن الدبلوم فأعلى، في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
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