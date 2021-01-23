‏”الغذاء والدواء” تُحذر: 4 أمراض خطيرة تنتج عن شرب ‏الحليب الخام

بلادي – الرياض :

حذرت هيئة الغذاء والدواء من أن تناول الحليب الخام (غير ‏المبستر) يعرض الشخص للإصابة بالعديد من الأمراض ‏الخطيرة، والتي قد تؤدي للوفاة، خاصةً بعض الفئات التي تُعتبر ‏أقل مقاومة للأمراض.‏

وأوضحت الهيئة أن أكثر الأمراض التي تنتج عن شرب الحليب ‏غير المبستر، تشمل، حمى التيفويد والتسمم الغذائي ‏بالسالمونيلا، والسل والحمى المالطية، والتي من أعراضها ‏حدوث تقلصات بالمعدة وقيء وإسهال.‏

وأشارت إلى أن أكثر الفئات عرضة للإصابة، هم: الرضع ‏والأطفال الصغار وكبار السن والحوامل والمصابون بضعف ‏المناعة، مشددة على أن الأصحاء ليسوا خارج دائرة الخطر.