“ناسا” تعلن إحراز عدد من المدارس بالمملكة أوسمة في برنامج “غلوب البيئي”

بلادي – الرياض :

أعلنت وكالة ناسا الفضائية، إحراز عدد من المدارس بالمملكة أوسمة في برنامج غلوب البيئي العالمي للربع الرابع في بروتوكول الغلاف الجوي لعام 2020 م.

وأبانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أن المدارس التي أحرزت الأوسمة جميعها بالرياض وهي: ثانوية اليمامة ورواد الأمراء الأهلية للبنين، وثانوية عرقه الأولى، والثانوية 116، والثانوية 143 للبنات.

ويهدف البرنامج إلى تكوين فريق عمل من جميع بلدان العالم من معلمين وطلاب يتعاونون مع علماء البيئة للمشاركة في الدراسات البيئية وجمع البيانات للاستفادة منها على مدى سنوات.