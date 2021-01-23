“المجلس الصحي” يوضح أعراض “قرصة الصقيع” وطرق الوقاية منها

بلادي – الرياض :

أكد المجلس الصحي ضرورة زيارة الطبيب عند الإصابة ‏بـ”قرصة الصقيع”، وخاصة عند ظهور بعض الأعراض، منها، ‏شحوب الجلد أو تحول لونه إلى الأبيض، مع الشعور بخدر وألم ‏شديد، مع انخفاض درجة حرارة الحسم.‏

وأوضح المجلس أنه للوقاية يجب التقليل من الخروج أثناء الظروف ‏الجوية الباردة مع ارتداء الملابس الدافئة المناسبة، والمحافظة ‏على شرب الماء والسوائل.‏

وأوصى في رسالته التوعوية، بالحرص على تناول ‏وجبات متزنة للحفاظ على رطوبة الجسم، بالإضافة لممارسة ‏النشاط البدني للمساعدة على البقاء بشكل دافئ.‏