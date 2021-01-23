“المجلس الصحي” يوضح أعراض “قرصة الصقيع” وطرق الوقاية منها

بلادي – الرياض :
أكد المجلس الصحي ضرورة زيارة الطبيب عند الإصابة بـ”قرصة الصقيع”، وخاصة عند ظهور بعض الأعراض، منها، شحوب الجلد أو تحول لونه إلى الأبيض، مع الشعور بخدر وألم شديد، مع انخفاض درجة حرارة الحسم.
وأوضح المجلس أنه للوقاية يجب التقليل من الخروج أثناء الظروف الجوية الباردة مع ارتداء الملابس الدافئة المناسبة، والمحافظة على شرب الماء والسوائل.
وأوصى في رسالته التوعوية، بالحرص على تناول وجبات متزنة للحفاظ على رطوبة الجسم، بالإضافة لممارسة النشاط البدني للمساعدة على البقاء بشكل دافئ.
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