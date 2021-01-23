“سنفعل شيئاً ما”.. أول تعليق من ترامب بعد مغادرة البيت الأبيض

بلادي – الرياض :

أصدر الرئيس الأمريكي المنتهية ولاياته، دونالد ترامب، أول تعليقاته بعد مغادرته البيت الأبيض الأمريكي، والتي جاءت ردًا على سؤال متعلق بخططه المستقبلية في عالم السياسة.

وقال ترامب خلال تناوله للعشاء في نادي الغولف الخاص به، بفلوريدا، لصحيفة “واشنطن إكزامينز”: “سنفعل شيئًا ما.. لكن الوقت لم يحن لذلك”.

ولم يوضح ترامب طبيعة ما يفعله، خاصة بعدما أوقف أحد مساعديه المحادثة مع الصحيفة الأمريكية.

وصرح أحد مساعد الرئيس السابق، في وقت سابق هذا الأسبوع، بأن الرئيس يحتاج إلى استراحة، قائلًا إنه يأمل أن يلعب الغولف لشهر كامل.

فيما ذكرت تقارير إعلامية أن ترامب يفكر بالترشح لانتخابات الرئاسة في العام 2024، ويعتزم تأسيس حزب جديد ليدعم فكرة ترشحه، علما أن فريقا صغيرا يرافقه في مقر إقامته ويعمل معه عن قرب.

ووصل ترامب إلى فلوريدا الأربعاء، بعدما رفض حضور حفل تنصيب الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة جو بايدن، حيث يقيم في ممتلكاته الخاصة.