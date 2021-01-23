“التحالف”: اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ أطلقه الحوثيون تجاه الرياض

بلادي – الرياض :
أعلنت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، اليوم (السبت)، اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ أطلقته مليشيا الحوثي تجاه الرياض.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، أشاروا إلى أنها تظهر لحظة قيام قوات الدفاع الجوي الملكي باعتراض الهدف في أجواء الرياض قبل وصوله للمناطق المأهولة بالسكان.
ومن المتوقع أن يصدر بيان رسمي عن قيادة التحالف الداعم للشرعية في اليمن يوضح تفاصيل عملية الاعتراض وملابساتها.
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