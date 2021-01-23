‏”التعليم” تعلن إطلاق تطبيق “مصحف مدرستي” الإلكتروني.. وتوضح ميزاته

بلادي – الرياض :
أعلنت وزارة التعليم، اليوم (السبت)، إطلاق تطبيق ”مصحف مدرسي”، والذي يتيح مادة القرآن الكريم للطلبة والطالبات على أجهزتهم الذكية، وفق المنهج المعتمد من الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن التطبيق يعرض السور المقررة في خطة الطالب الدراسية للحفظ والتلاوة، مع تفسير للآيات، بالإضافة لبيان الإعجاز العلمي واللغوي.
وأشارت إلى أن التطبيق يمكن الطالب من الحفظ والترديد مع المقرئ، بتلاوات متعددة، مع توفير خاصية الاستماع للآيات وتكرارها وتحديد عدد التكرارات.
وبيّنت أن الطالب يمكنه تسجيل قراءته وحفظها ومشاركتها، مع إمكانية استعراض الواجبات المسندة إليه من معلمه وحلها، مبينة أن المصحف متاح الآن لجميع الأجهزة على متاجر “أبل ستور” و”ومتجر جوجل”، و”آب جاليري”.
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