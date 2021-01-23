‏”التعليم” تعلن إطلاق تطبيق “مصحف مدرستي” الإلكتروني.. وتوضح ميزاته

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة التعليم، اليوم (السبت)، إطلاق تطبيق ‏‏”مصحف مدرسي”، والذي يتيح مادة القرآن الكريم للطلبة ‏والطالبات على أجهزتهم الذكية، وفق المنهج المعتمد من الوزارة.‏

وأوضحت الوزارة أن التطبيق يعرض السور المقررة في خطة الطالب ‏الدراسية للحفظ والتلاوة، مع تفسير للآيات، بالإضافة لبيان ‏الإعجاز العلمي واللغوي.‏

وأشارت إلى أن التطبيق يمكن الطالب من الحفظ والترديد ‏مع المقرئ، بتلاوات متعددة، مع توفير خاصية الاستماع للآيات ‏وتكرارها وتحديد عدد التكرارات.

وبيّنت أن الطالب يمكنه تسجيل قراءته وحفظها ومشاركتها، مع ‏إمكانية استعراض الواجبات المسندة إليه من معلمه وحلها، مبينة أن المصحف متاح الآن لجميع الأجهزة على متاجر “أبل ستور” و”ومتجر جوجل”، و”آب جاليري”.