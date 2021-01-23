“البيئة”: استهلاك المملكة من الخضراوات والفواكه أقل من المعدلات العالمية

بلادي – الرياض :
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنها تهدف من خلال سياستها إلى تعزيز النمط الغذائي والصحي المتنوع، وزيادة الحصة وفق الاحتياج الغذائي، طبقًا للمعدلات العالمية.
وأوضحت الوزارة بمناسبة اعتبار عام 2021 عامًا دوليًا للخضراوات والفواكه، أن استهلاك الفرد في المملكة من الفواكه يعادل 77 كلجم سنويًا، في حين أن المعدل الموصى به عالميًا 90 كلجم ،(245 جراماً يوميًا)
وأشارت إلى أن استهلاك الخضراوات يُقدر بـ 62 كغم سنويًا، في حين أن المعدل العالمي 100كلجم (270 جراماً يوميًا).
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