“البيئة”: استهلاك المملكة من الخضراوات والفواكه أقل من المعدلات العالمية

بلادي – الرياض :

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنها تهدف من خلال سياستها إلى ‏تعزيز النمط الغذائي والصحي المتنوع، وزيادة الحصة وفق ‏الاحتياج الغذائي، طبقًا للمعدلات العالمية.‏

وأوضحت الوزارة بمناسبة اعتبار عام 2021 عامًا دوليًا للخضراوات ‏والفواكه، أن استهلاك الفرد في المملكة من الفواكه يعادل 77 ‏كلجم سنويًا، في حين أن المعدل الموصى به عالميًا 90 كلجم ‏،(245 جراماً يوميًا)‏

وأشارت إلى أن استهلاك الخضراوات يُقدر بـ 62 كغم ‏سنويًا، في حين أن المعدل العالمي 100كلجم (270 جراماً يوميًا).‏