شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم السبت

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت ، عن تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 4 حالات وفاة ، و 203 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 366185 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 357728 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6350 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم السبت .

وجاء توزيع حالات الإصابة الجديدة بين مناطق المملكة كالتالي :