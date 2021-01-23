اتحاد القدم ينجح بتجنب الهلال لعقوبة الحرمان لدوري ابطال آسيا

دوت الخليج – حسين الحبيب

أسفرت جهود الاتحاد السعودي لكرة القدم في إنقاذ الهلال من عقوبات انضباطية آسيوية قد تمنعه من المشاركة في النسخة المقبلة لدوري أبطال آسيا المقرر انطلاقها في شهر أبريل المقبل.

وبحسب المصادر فإن الأمين العام إبراهيم القاسم الذي يوجد في لجنة المسابقات بصفته عضوا فيها قام بجهود مكثفة طوال الشهرين الماضيين لمنع تحويل ملف انسحاب الهلال من النسخة السابقة للجنة الانضباط وتجنبيه عقوبة الحرمان لنسختين، وذلك بعد أن قام القاسم بإجراء اتصالات مكثفة مع أعضاء لجنة المسابقات الآسيوية وشرح موقف الهلال وظروفه التي عاشها في دور المجموعات الذي استضافته الدوحة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

ويذكر أن الاتحاد الآسيوي قد قرر اعتبار الهلال السعودي منسحبًا من النسخة السابقة من دوري الأبطال، بعد أن «أخفق في تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعبًا من أجل خوض مباراته مع شباب الأهلي دبي الإماراتي».

وقال الاتحاد الآسيوي حينها إنه استند إلى المادة 4.3 من اللوائح الخاصة لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتبار جميع المباريات التي خاضها نادي الهلال (الذي قام بتقديم قائمة تضم 11 لاعبًا للمباراة) ملغاة وغير محتسبة، وفقا للائحة البطولة، وكان من الممكن أن يكلف انسحاب الفريق السعودي حرمانه لنسختين في حال تمت إحالة ملف القضية للجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي.

وتُسحب في العاصمة الماليزية «كوالالمبور» قرعة النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال آسيا 2021 والتي تشهد مشاركة 40 ناديا لأول مرة في تاريخ البطولة القارية الأبرز، وذلك يوم 27 يناير الحالي، حيث ستقام مراسم القرعة «عن بُعد» بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا.

ولم يكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أي تفاصيل رسمية عن إقامة النسخة الجديدة من البطولة، إلا أن المصادر كشفت عن إقامتها بنظام التجمع لكل مجموعة بدءاً من شهر أبريل القادم.

وبحسب المصادر نفسها فإن الأدوار النهائية من البطولة ستقام في المنتصف الثاني من عام 2021 وذلك بسبب الروزنامة التي تبدو مزدحمة على صعيد الاتحادات المحلية المشاركة فرقها في هذه البطولة.

وفيما يخص نهائي بطولة دوري أبطال آسيا بنسختها الجديدة، فقد أوضحت المصادر أن شهر نوفمبر سيكون موعداً لإقامة النهائي الكبير وذلك بسبب إقامة بطولة كأس العرب في شهر ديسمبر المقبل، حيث يسعى الآسيوي لعدم تعارض البطولتين في وقت واحد.

وأقيمت النسخة الماضية من البطولة بنظام التجمع بعدما توقفت منذ مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد الذي حال دون أي حراك رياضي على الصعيد الدولي، قبل أن تقام البطولة بنظام التجمع في العاصمة القطرية الدوحة.

وعدل الآسيوي على أنظمة البطولة في نسختها السابقة بصورة استثنائية وذلك بإقامة الأدوار المتقدمة من مباراة واحدة بنظام خروج المغلوب؛ وذلك لعدم امتلاك الوقت الكافي لإقامة المباريات خاصة في ظل ازدحام الروزنامة الآسيوية وكذلك للفرق المشاركة في البطولة نظير تأجيل المسابقات المحلية.

ومن السعودية، يشارك في النسخة الجديدة من البطولة فرق الهلال والنصر والأهلي بالإضافة للوحدة الذي سيشارك في الملحق الآسيوي وفي حال نجاحه بتجاوز هذا الدور ستكون هذه المشاركة هي الأولى له عبر تاريخه في البطولة القارية، حيث يشارك الهلال بصفته بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبطلاً كأس الملك، فيما يشارك النصر والأهلي والوحدة نظير حلولهم بالترتيب المتقدم في النسخة الماضية من الدوري السعودي.

من جهته، قال نعيم البكر رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم إن آلية القرعة ستظل كما هي حيث لن يوجد فريقان من دولة وحدة في مجموعة واحدة. فيما ستكون مواجهات دور الـ16 دون قرعة ومحددة مسبقاً بناء على المتأهلين الثلاثة كأفضل ثان من المجموعات الخمس لغرب آسيا.

وقال البكر عبر حسابه الشخصي في «تويتر» إن الوحدة سيلعب مباراته في الملحق الآسيوي المؤهل لدور المجموعات يوم الأربعاء 7 أبريل مع القوة الجوية العراقي.

ومن بين الأندية التي تخوض المشاركة الأولى في تاريخ دوري أبطال آسيا، يبرز نادي الوحدات بطل الدوري الأردني، وغوا الهندي، والاستقلال الطاجيكي وصيف بطل كأس الاتحاد الآسيوي مرتين، في منطقة الغرب، وكذلك يونايتد سيتي من الفلبين وتامبنيز روفرز السنغافوري وفيتل الفيتنامي، في مجموعات الشرق.

ويأمل نادي أولسان هيونداي المتوج حديثاً، في أن ينجح بالاحتفاظ بلقب دوري أبطال آسيا، ليكرر إنجاز نادي الاتحاد السعودي الذي توج باللقب عامي 2004 و2005.

ويشار إلى أن الفريق الفائز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي 2021 سيحصل على فرصة التأهل إلى الأدوار التمهيدية في دوري أبطال آسيا 2022.

ويأمل نادي أولسان هيونداي المتوج حديثاً، في أن ينجح بالاحتفاظ بلقب دوري أبطال آسيا، ليكرر إنجاز نادي الاتحاد السعودي الذي توج باللقب عامي 2004 و2005.

ويشار إلى أن الفريق الفائز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي 2021، سيحصل على فرصة التأهل إلى الأدوار التمهيدية في دوري أبطال آسيا 2022.