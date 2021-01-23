نموذج الإقرار الضريبي لضريبه القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية

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عمر شويل - جدة نموذج الإقرار الضريبي لضريبه القيمة المضافة في المملكة العربية يلجا أليها جميع المكلفين بضريبه القيمة ألمضافة فهي تعتبر ضريبه تم تطبيقها في عام 2018 وتفرض فائدة 5% على المشتريات والمبيعات في الخاضعة للضريبة وعلي البائع المسجل لضريبة القيمة المضافة في الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية . وسوف نتعرف في هذا المقال علي نموذج إقرار ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية .

نموذج الإقرار الضريبي لضريبه القيمة المضافة المملكة العربية العربية السعودية

تعتبر هذه الضريبة غير مباشرة .فرضت علي كل مراحل الإنتاج والتوزيع خاصه الاستيراد وتوريد السلع . ويتم تطبيقها في أكثر من 160 دوله علي مستوى العالم . فهي ضريبة تفرض علي الاستهلاك أي علي السلع التي يشتريها فهي ضريبة تدفع وتحصل في كل مرحلة من مراحل الاستهلاك فعلي البائع المسجل بهذه الضريبة عليه تحصيل الضريبة وإعادة توريدها إلي الهيئة العامة للزكاة والدخل فهي التي تتولي مسئولية إدارة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة فهناك هيئات تخضع لهذه الضريبة وهي :

المواد الغذائية

والتعليم

النقل

العقار

وقطاع النفط

الرعاية الصحية

وقطاع النفط

تعرف علي نموذج الإقرار الضريبي لضريبة القيمة المضافة

هو نموذج مكون من جدول التدريب على كيفيه أدخال إقرار الضريبة المضافة لتقدم إلي الهيئة العامه للزكاه والدخل في المملكة ذلك ويوجد إقرار يتم تقديمه بشكل شهري أو كل ثلاثة اشهر ودائما ويتم فتح هذا الإقرار لمده شهر واحد وذلك من أجل تعبئة بيانات الإقرار وسادة عبر وسائل الدفع فيتألف هذا النموذج من ثلاث أقسام وهي كالاتي:

قسم الضريبة المحصلة على المبيعات وهي تعرف في قسم الضريبة المخرجات وفي هذا القسم يتم عمل تقرير بمبيعات الشركة.

القسم الثاني خاص بضريبه المتخللات ويتم عمل توكيل فواتير المشتريات التي تم دفع عليها قيمه الضريبة المضافة.

القسم الثالث والأخير هو ضريبه القيمة المضافة المستحقة هو يغتصب حساب صافي لضريبه القيمة المضافة المستحقة لسداد الرسوم أليا.

رفع ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية لعام 2021

صرحت الحكومة في المملكة العربية السعودية عن رفع نسبه ضريبه القيمة المضافة لعام 2021 وسيبتها تنفيذ ذلك في المرحلة القادمة من اجل حماية الاقتصاد السعودي وحماية أيضا السعودية من الدخول في أزمة ماليه خلال السنوات المقبلة في حاجه محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية السعودي انه سيتم في الأيام المقبلة زيادة على قيمه الضريبة المضافة وذلك لتحصيل بعض المتغيرات الجديدة التي تضاف إلى غزاله الدولة وذلك حتى يتسبب في رفع اقتصاد المملكة العربية السعودية فان الضريبة ستصل إلى لنحو 15 في المئة بدل من 5% وذلك من اجل المحافظة على قوه الاقتصاد السعودي .