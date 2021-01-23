نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة تمكين الضمان الاجتماعي طريقة وشروط التسجيل والفئات المستفيدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة تمكين الضمان الاجتماعي واحدة من أهم البرامج التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تمكين المستفيدين من الضمان الاجتماعي من سوق العمل بالمملكة العربية السعودية، والحصول على فرص وظيفية تتناسب مع المؤهلات التعليمية والدورات التدريبية التي حصلوا عليها، وتهدف منصة تمكين أيضًا إلى نشر الثقافة بين المستفيدين، للتوعية بأهمية العمل، وعلاج التحديات المتنوعة التي تواجه المستفيدين، وسوف نتعرف على طرق التسجيل في تمكين الضمان الاجتماعي.

منصة تمكين الضمان الاجتماعي

من خلال منصة تمكين الضمان الاجتماعي تسجيل الدخول يمكن الحصول على وظائف متميزة وبرواتب متميزة، أو الحصول على دورات تدريبية، ويمكن التسجيل في المنصة لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالطريقة التالية:

ستقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في حال كان لديك حساب في منصة تمكين الموارد البشرية.

إن لم يكن لديك فعليك زيارة بوابة تمكين أولًا ثم النقر على تبويب إنشاء حساب، ومن ثم إدخال البيانات المطلوبة.

عليكم إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة من أجل إتمام عملية التسجيل.

ثم النقر على تبويب تسجيل، وعليكم الانتباه إلى ضرورة تحديث البيانات في حال تغيرت.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في تمكين الضمان الاجتماعي

وحتى تتم عملية التسجيل كما ذكرنا لا بد من رفع أوراق ومستندات، وتتمثل في:

تقديم صورة الهوية الوطنية المتعلقة بالمستفيد من الضمان الاجتماعي.

رفع صورة الشهادة التعليمية التي حصل عليها المستفيد.

رفع صورة من الشهادات العلمية والخبرات التي حصل عليها خلال السنوات الماضية.

تعبئة استمارة التوظيف، عن طريق إدخال البيانات كاملة.

المستفيدين من برامج تمكين الضمان الاجتماعي

وهناك لوائح تنفيذية واشتراطات لاستفادة المتقدمين للتسجيل في منصة تمكين، وكانت تلك اللوائح: