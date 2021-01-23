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عمر شويل - جدة من الملاحظ دائما أنه بعد الانتهاء من بناء عقار ،سواء كان هذا العقار يستخدم للسكن أو تجاري فإنه يشترط دائما إصدار شهادة إتمام البناء وهذه الشهادة قد تردد اسمها في الفترة الأخيرة خاصة مع تساؤل البعض عن موعد نقل ملكية أراضي الإسكان المجانية إلى المستفيدين، وهو ما جاءت الإجابة عليه مؤكدة بأنه لنقل ملكية الأرض يجب تقديم شهادة إتمام البناء خلال المدة التي يتم تحديدها للبناء و إلا يتم سحب الأرض مجددا، وهذه الشهادة تؤكد بأنه قد تم البناء على الأرض ليس هذا فقط بل أن البناء كامل ويصلح للاستخدام، ولهذا نتعرف اليوم على ما هي شهادة إتمام بناء؟ و ما هي خطوات اصدار تلك الشهادة؟ وما هو الموقف في حالة تم اكتشاف مخالفات في البناء؟.

خطوات اصدار شهادة إتمام البناء و الرسوم المدفوعة لها

بداية يجب أن نتعرف على ما المقصود بمصطلح ” شهادة إتمام البناء”، والتي يمكن وصفها ببساطة على أنها الوثيقة الرسمية التي يمكن استخراجها بعد الانتهاء من بناء العقار سواء كان عقار سكني أو تجاري عن طريق كلا من أمانات وبلديات المناطق الفرعية في مختلف المدن بشتى أنحاء المملكة العربية السعودية، إضافة إلى كونها تعتبر بمثابة تأكيد حاسم من الجهات الرسمية تقر فيه أن العقار المذكور مطابق لكافة المواصفات التي تم تحديدها لهذا البناء، ليس هذا فقط بل إنها تستخدم من أجل التعرف على جودة العقار والمواد التي تم استخدامها في بناؤه ، خاصة و أن تلك وثيقة شهادة إتمام بناء لا تصدر في حالة وجود أي ملاحظة من الجهات الرسمية أو تعليق على أن هناك خلل ما أو أن تكون الجودة غير كافية فيه، لكون الشهادة يتم إصدارها من قبل الجهات الرسمية بعد القيام بإجراء فحص و تفتيش ميداني كامل للعقار المذكور .

ما هي الوثائق والمستندات المطلوبة عند التقديم على طلب الشهادة؟

عند طلب الشهادة ، يجب أن يقوم المستفيد بتقديم الوثائق و المستندات التالية ، و هي :

صورة من بطاقة الهوية الوطنية لصاحب البناء.

صورة من وثيقة رخصة البناء.

نسخة من جميع المخططات والتصميمات الرسمية والتي تم بناء العقار بالاعتماد عليها.

صور تؤكد على اكتمال البناء ويشمل كلا من: الأرصفة والتشجير.

رسم كروكي يصف الموقع.

شهادة رسمية من شركة الكهرباء تفيد بأن قد تم تنفيذ جميع أعمال العزل الحراري.

يجب رفع جميع الملفات على الموقع بصيغ PDF، Autocad.

بعد تقديم و رفع تلك الوثائق يتم إصدار الشهادة على الفور.

وكما سبق و أشرنا إلى أن تلك الشهادة، يمكن إصدارها عن طريق كلا من : أمانات وبلديات جميع المناطق الفرعية، كما إنها إما أن تصدر إلكترونيا أو من خلال زيارة بلدية المنطقة التي يوجد فيها البناء.

ولمن يرغب في التقديم على الشهادة إلكترونيا، يمكنه اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول الى بوابة بلدي الالكترونية، باستخدام حساب المستفيد في بوابة النفاذ الموحد.

يتم اختيار أيقونة خدمات الرخص الإنشائية.

يتم اختيار أيقونة خدمة اصدار شهادة إتمام البناء

يتم بعدها تحديد كلا من الأمانة والبلدية التي يوجد فيها البناء.

يتم إدخال جميع معلومات البناء.

بعدها يتم اختيار المكتب الهندسي .

يتم ارسال الطلب الى المكتب الهندسي الذي تم اختياره.

بعدها يتم استكمال كافة البيانات التي تم طلبها من المكتب الهندسي

يتم ارسال طلب الشهادة الى البلدية.

يجب الحرص على مراجعة جميع البيانات والمستندات التي تم رفعها، و التأكد من صحتها ثم يتم اعتماد الطلب ثم تظهر فاتورة السداد.

في هذا الوقت يعمل الموظف المختص على مراجعة البناء .

يتم بعد ذلك كتابة تقرير يوضح حالة البناء، و هل هو مستوفي الشروط ، وفي حالة وجود أي مخالفات يتم تسجيلها في التقرير.

ماذا يحدث في حالة كان هناك مخالفات في البناء ؟

عند قيام الموظف المختص بتفتيش ومراجعة العقار، وملاحظته وجود أي مخالفات سواء كانت في المخطط أو في التصاميم المحددة، ومنها على سبيل المثال : الارتداد ومساحة العقار والواجهات وغيرها، يقوم الموظف المختص على الفور بتسجيل كافة المخالفات في التقرير الذي يقوم بكتابته، وهو ما ينتج عنه وجود مخالفات يتم تسجيلها على صاحب البناء بعد ذلك .

أما عن قيمة أي مخالفات يتم تسجيلها على العقار، فهي تختلف طبقا لنوع المخالفة ونوعها و التي يتم تحديدها عن طريق لجنة مختصة من لجان البلدية، و عند تسجيل المخالفات لا يتم إصدار ” شهادة إتمام البناء” ، إلا في حالة واحدة وهي : قيام صاحب العقار بتسديد رسوم المخالفات أو قيامه بتعديل جميع المخالفات التي تم تسجيلها بشرط أن تكون تلك التعديلات لا تؤثر على سلامة وأمان البناء.

ما هي قيمة رسوم إصدار شهادة إتمام البناء ؟

قيمة رسوم إصدار الشهادة ،هي : 200 ريال سعودي و يضاف اليها قيمة رسوم الكشف على العقار، وهي حوالي 20 ريال سعودي.

ما هي أهمية إصدار شهادة إتمام البناء ؟

و عن أهمية إصدار هذه الشهادة، يجب العلم بأنها ضرورية من أجل تشغيل جميع الخدمات في البناء، حيث أنه لا يتم توصيل كلا من : الكهرباء والمياه بدون أن يقوم صاحب العقار بتقديم هذه الشهادة إلى شركات الكهرباء والمياه.

كما إنها مفيدة في حالة قيام صاحب العقار ببيعه، حيث أن المشتري يقوم بطلب شهادة إتمام البناء من أجل أن يتأكد من خلو العقار من أي مخالفات و أنه قد تم بناؤه بشكل صحيح و مطابق لجميع المخططات الهندسية التي وضعت له، وأنه على قدر عالي من الجودة.

جدير بالذكر أن جميع الإجراءات التي تم ذكرها سابقا، هي إجراءات يقوم بها المواطن السعودي من أجل اصدار شهادة إتمام البناء، أما في حالة المطورين العقاريين فيكون اصدار الشهادة لأي من المشاريع التابعة لهم ،فيتم إصدار الشهادة من خلال البوابة الالكترونية لمركز خدمات المطورين، والتي تعمل على توفير جميع الخدمات الإلكترونية التي يحتاج إليها المطورين .