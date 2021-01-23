نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل بمؤسسة الوليد للإنسانية لدعم السكن والسيارة | موقع الوليد للمساعدات الخيرية alwaleedphilanthropies في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤسسة الوليد للإنسانية للمساعدات الخدمية والمساعدات الخيرية لمواطني المملكة، حيث تساعد الكثير من المواطنين من خلال تقديم طلب مساعدة بشروط الاستحقاق الخاصة بالدعم السكني والسيارة، حيث يرعي الأمير الوليد بن طلال مشروع إنساني خاص به لمساعدة ودعم جميع المواطنين المحتاجين ويعانون من مشكلة السكن وعدم امتلاكهم سيارات خاصة بهم في المملكة العربية السعودية، وقد تم تدشين الموقع الإلكتروني لمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية من أجل مساعدة جميع المحتاجين من خلال تسجيل طلب إلكتروني بالموقع، وتقدم مؤسسة الوليد الخيرية مساعداتها المختلفة في جميع أرجاء العالم دون النظر إلى جنسية من يقوم بالتسجيل، بشرط توافق شروط التسجيل المحددة للحصول على مساعدات السكن والسيارة من خلال مؤسسة الوليد الخيرية لمساعدة مواطني المملكة.

شروط التسجيل في دعم مشروع إسكان الوليد بن طلال

يجب توافر بعض الشروط الخاصة بالتسجيل في مؤسسة الوليد الخيرية لجميع المواطنين الذي يستحقون الدعم حتي يتم الموافقة علي صرف الحصة الخيرية لكل مواطن يستحق، ومن شروط التسجيل فى دعم السكن:

يجب أن يكون المتقدم مسجلاً في التأمينات الاجتماعية السعودية.

يجب أن يكون الفرد المتقدم للتسجيل غير قادر على العمل.

يجب أن يكون الراتب الشهري أقل من مبلغ 3000 ريال سعودي.

عدم امتلاك أي وحدات سكنية داخل جميع مدن المملكة.

عدم التصرف بالبيع أو الإيجار في الوحدة السكنية التي يتم الحصول عليها.

شروط التسجيل في دعم مشروع السيارة من الوليد بن طلال

يجب توافر أيضاً بعض الشروط حتي يستطيع أي مواطن التسجيل في مؤسسة الوليد الخيرية وذلك لجميع المواطنين الذين لهم حق الحصول علي الدعم الخاص بالسيارة ومن هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم مسجلاً في وزارة التأمينات الاجتماعية بالسعودية.

ألا يمتلك المتقدم للتسجيل أي سيارة باسمه بوحدات المرور السعودية.

يجب أن يكون الراتب الشهري أقل من مبلغ 3000 ريال سعودي.

عدم التصرف بالبيع أو الإيجار في السيارة التي يتم الحصول عليها.

يجث أن يخضع كل مستفيد لإشراف خاص من قبل أي جمعية داخل جميع مناطق المملكة العربية السعودية الخاصة بمراحل التسكين، كما يجب متابعة كافة الالتزامات التي يشترك بها السُكان وذلك من خلال الخدمات العمومية المتعلقة بهم سواء بالكهرباء، أو خدمات المياه وغيرها من الخدمات الأخري.

طريقة التسجيل في دعم مشروع السكن والسيارة من الوليد بن طلال

رابط التسجيل في مؤسسة الوليد الخيرية يتم من خلال الدخول علي موقع الوليد للإنسانية ثم تعبئة نموذج التسجل الإلكتروني المطلوب.