نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اسعار تويوتا فورتشنر 2021 تقسيط بدون مقدم من عبداللطيف جميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تأتي عروض اسعار تويوتا فورتشنر 2021 بدون مقدم من شركة عبداللطيف جميل بخيارات متعددة تلبي رغبات الباحثين عن تمويل شراء سيارة جديدة بدون مقدم وتقسيط يصل إلى 60 شهرًا مع شروط ميسرة تجعل منها أفضل عروض تقسيط السيارات الجديدة ليس هذا فحسب بل هناك العديد من المزايا التي يتضمنها عرض

فورتشنر 2021 حيث يمكن إعادة تمويل الدفعة الأخيرة بمعنى إعادة تقسيط دفعة التملك في حالة عدم قدرة المشتري على الوفاء بها في نهاية مدة التقسيط.

مواصفات تويوتا فورتشنر 2021

بتصميم قوي ومقصورة عملية تأتي تويوتا فورتشنر 2021 لتلبي احتياجات الباحثين عن سيارة رياضية وسيارة عائلية عملية بشكل كبير في كافة الظروف حيث تأتي بمواصفات عديدة وموديلات وطرز متنوعة تبدأ بمحرك سعة 2.7 لتر، ذي 4 اسطوانات

بقوة حصانية تصل إلى 164 حصانًا قادر على توليد عزم دوران أقصى يصل إلى 254 نيوتن في المتر عند 4000 لفة في الدقيقة، أما الفئة الأعلى فتأتي مع محرك بسعة 4.0 لتر، 6- اسطوانات بقوة 235 حصانًا قادر على توليد عزم دوران يصل إلى 376 نيوتن في المتر عند 3800 دورة في الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات.

عروض اسعار تويوتا فورتشنر 2021

تبدأ عروض اسعار تويوتا فورتشنر 2021 في الفئة الأولى عند 117 ألف ريال بدون ضريبة القيمة المضافة وتنتهي عند 170 ألف ريال تقريبًا غير شامل الضريبة التي تقدر بـ 15 % والرسوم الإدارية في حدود 1 % من سعر السيارة ورسوم إصدار اللوحات التي تقدر بحوالي 500 ريال وغالبًا ما تتضمن عروض تقسيط السيارات تحمل الوكيل أو المعرض لنسبة من الضريبة المضافة أو تحمل كامل الرسوم الإدارية أو نسبة منها أو تحمل مصاريف إصدار اللوحات.

عروض تقسيط تويوتا فورتشنر 2021

يشمل عرض التقسيط من وكيل تويوتا في السعودية ما يلي: