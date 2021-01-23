نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب يناير 2021 في السعودية والعلاوة السنوية لكافة الجهات بالقطاع الحكومي بعد التعديل في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف راتب يناير 2021 في المملكة العربية السعودية، من الموضوعات التي تهم المواطن السعودي وخاصةً العاملين بالقطاع الحكومي بمختلف الجهات، وكذا موعد نزول العلاوة السنوية على الراتب بعد التعديلات التي تمت على موعدها سنوياً، فقد تم تعديل الموعد من شهر محرم كل عام إلى شهر يناير سنوياً، ومع اقتراب موعد صرف الرواتب المعتمد من وزارة الموارد البشرية، وهو يوم السابع والعشرين من كل شهر، يتساءل الكثيرين عن مصير العلاوة السنوية هل سيتم صرفها مع راتب شهر يناير 2021 أم لا، هذا ما سنوضحه خلال السطور القادمة فتابعونا.

موعد صرف راتب شهر يناير 2021 للقطاع الحكومي

حسب ماهو متبع شهرياً بأن يتم الصرف لرواتب العاملين بالقطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية يوم 27 من كل شهر ميلادي، فسوف يتم صرف راتب شهر يناير 2021 يوم الأربعاء الموافق 27 يناير 2021، بحيث تبدأ حسابات الموظفين مع الساعات الأولي لهذا اليوم باستقبال الراتب مضاف إليه العلاوة السنوية.

مواعيد صرف الرواتب بدايةً من يناير 2021

موعد صرف العلاوة السنوية للموظفين بالقطاع الحكومي

يتم صرف العلاوة السنوية مع بداية العام الميلادي حسب ما تم تعديله، حيث كان موعد صرفها في شهر محرم من العام الهجري، ويتم تحديد العلاوة وصرفها حسب سلم الرواتب الجديد.

قيمة العلاوة السنوية حسب كل مستوي

المستوي الأول :- بين 300 إلى 600 ريال سعودي.

المستوي الثاني :- بين 320 إلى 620 ريال سعودي.

المستوي الثالث :- بين 340 إلى 640 ريال سعودي.

المستوي الرابع :- بين 300 إلى 580 ريال سعودي.

المستوي الخامس :- بين 380 إلى 510 ريال سعودي.

المستوي السادس :- تقدر بحوالي 400 ريال سعودي.

وزارة المالية السعودية

تقوم وزارة المالية السعودية بتحديد المبالغ التي يتم صرفها للرواتب والعلاوات السنوية، بعد قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بفحص و تجهيز الكشوف الخاصة بالتعديلات الجديدة، بعد تطبيق سلم الرواتب الجديد وإضافة العلاوة السنوية في بداية السنة الميلادية.