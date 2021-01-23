نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط أبشر توظيف يعلن نتائج قبول قوات أمن المنشآت // رابط الاستعلام والمستندات المطلوبة للتقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت أمس نتائج قبول قوات أمن المنشآت في المملكة العربية السعودية، من خلال الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، نتائج القبول المبدئية لمسابقة قوات أمن المنشآت عبر رابط أبشر الذي يقدم الخدمات الحكومية الإلكترونية بسهولة والتي كانت قد أعلنت عنها سابقاً على رتبة جندي، وطالبت المقبولين مبدئياً بإحضار مستندات التقديم وضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية عند حضورهم المقابلات الشخصية، وضرورة الالتزام بالزي الرياضي وكل هذا سنوضحه داخل المقال.

رابط الاستعلام عن نتائج قبول قوات أمن المنشآت 1442

كل من تم إرسال رسالة له على جواله الخاص يمكنه الدخول على رابط أبشر توظيف برقم الطلب، والاستعلام عن نتائج القبول المبدئية على الوظائف، ومتابعة المتطلبات التي يجب عليه تجهيزها وأحاضرها وقت المقابلة.

موعد المقابلات الشخصة لنتائج القبول المبدئية

موعد الحضور من أهم شروط أستكمال أجراءات القبول، فيجب الالتزام التام من قبل المقبولين بصورة مبدئية بالمواعيد المحددة لكل منهم للمقابلة، ومن يتخلف عن الموعد يعتبر متنازل عن حقه في الترشيح.

المستندات المطلوبة عند المقابلات

أحضار نموذج موعد ألمراجعة الذي تم طبعه من على بوابة أبشر توظيف عند التقديم. أحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية للمترشح وصورتان منها. أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وأصل المعادلة الصادرة من وزارة التعليم العالي. أحضار أختبار القياس. أحضار 4 صور شخصية مقاس 4*6 بخلفية بيضاء بدون غطاء رأس مع كتابة الاسم ورقم الطلب عليها من الخلف. أحضار كل هذه المستندات داخل ملف خاص لحفظها.

وفي نهاية المقال نرجو أن نكون وفقنا في تقديم معلومة مفيدة لمتابعينا الأعزاء، ونتمنى التوفيق لكل المقبولين مبدئياً على الوظائف المعلن عنها