كيف اسجل في منصة تمكين الضمان الاجتماعي وزارة الموارد البشرية

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عمر شويل - جدة كيف اسجل في منصة تمكين الضمان الاجتماعي يبحث عنه الكثير من الباحثين عن وظائف جديدة، وتعتبر مبادرة تمكين الضمان الاجتماعي من أهم المبادرات التي أشرفت عليها وأطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وتحاول جاهدة من خلال منصة تمكين الضمان الاجتماعي خلق فرص وظائف متميزة في سوق العمل، ويمكن التسجيل في برنامج تمكين من خلال الإنترنت برقم الهوية.

كيف اسجل في منصة تمكين الضمان الاجتماعي

التسجيل في تمكين الضمان الاجتماعي يتطلب مجموعة من الخطوات الإلكترونية، والتي تتمثل في:

عليك تسجيل الدخول إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية البوابة الإلكترونية.

ثم الدخول إلى منصة تمكين، وإدخال البيانات المطلوبة بالتفصيل.

مع العلم أنه ينبغي تحديث البيانات لمستفيدي الضمان الاجتماعي المسجلين في مبادرة تمكين بين الحين والآخر.

ثم عقب الانتهاء نقوم بالنقر على تبويب تسجيل فقط، وينبغي التأكد من إرفاق المستندات والأوراق الثبوتية الرسمية للتسجيل.

أوراق الانضمام إلى برنامج تمكين للتوظيف

إن كان لدى المستفيد والمسجل في منصة تمكين شهادات خبرة حصل عليها عندما كان على رأس العمل يستطيع أن يرفقها.

بالإضافة إلى ضرورة أن يتم إرفاق صورة من الهوية الوطنية، وينبغي أن تكون سارية المدة.

إرفاق صورة لآخر مؤهل علمي تمكن المستفيد من الحصول عليه في المملكة العربية السعودية.

اللائحة التنفيذية للالتحاق بالوظائف لمستفيدي الضمان

ويمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي الاستفادة من خدمات منصة تمكين وفق اللائحة التنفيذية للالتحاق بالوظائف، على أن يكون المستفيد لا يزيد عمره عند التقديم عن 59 عام، ولا يقل عند التقديم عن 18 سنة، وأشارت وزارة الموارد، أن ضمن إطار اللائحة، يمكن صرف معاش الضمان الاجتماعي بقيمة المستحقة بالكامل، في حالة الالتحاق بالوظائف.

والمواطنين المستفيدين ورواتبهم تزيد عن ثلاثة آلاف ريال سعودي، يجوز أن يتم صرف المعاش كاملًا له في العام الأول من الالتحاق بالوظائف في سوق العمل السعوي، كما حُدد للمستفيد الحاصل على رخصة تجارية، أو قام بالحصول على سجل تجاري، أن يصرف المعاش كاملًا لمدة 6 شهور يتم حسابها من بداية الالتحاق بالوظيفة في سوق العمل السعودي.