نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي فورى من مصرف الراجحي وحاسبة التمويل الشخصي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل العديد من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية على طريقة الاستعلام عن تمويل شخصي فورى، وأيضا التعرف على البنوك التي تقدم هذه الخدمة الهامة، ومن المعروف أن هناك عدد من البنوك تقدم هذا التمويل ومن اهم هذه البنوك مصرف الراجحي، والذي يقدم خدمات هامه وعديده للحصول على اهم القروض والتمويلات الشخصية، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على خدمات ومميزات بنك الراجحي.

تمويل شخصي فورى، من مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية حيث يعتبر من اهم المصارف داخل المملكة لتقديمه عدد من الخدمات الهامة لكل المواطنين والمقيمين، ومن اهم هذه الخدمات هي خدمات تمويليه هامه تكون لجميع الأغراض الشخصية، ويقوم الراجحي بتقديم عدد من قروض شخصيه تناسب أغراض الزواج وشراء عقار أو سيارة أو استثمارات شخصيه، كل هذا تحت مسمى تمويل شخصي فورى، وغيرها من القروض الأخري المتنوعة، ويقدم مصرف الراجحي خدمة حاسبة التمويل الشخصي إلكترونيا، ليستطيع أي شخص التعرف على المبالغ الذي يريد الحصول عليها، وأيضا مبلغ القسط المراد دفعه كل شهر.

تمويل شخصي فورى من مصرف الراجحي

جميع المقيمين في المملكة العربية السعودية يمكنهم الحصول على تمويل شخصي فورى بحسب الراتب الذي يحصل عليه شهريا، بحيث الراتب لا يقل عن 2000 ريال، ويمكن الحصول على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي دون تحويل الراتب، وتعتبر هذه ميزه هامه جدا العديد يبحث عنها، حيث أن هناك مصالح لا تسطيع تحويل الرواتب إلى أي مصرف أو بنك.

رابط حاسبة التمويل الشخصي من مصرف الراجحي السعودي

أي شخص يستطيع معرفة قيمة التمويل والقسط الشهرى بمصرف الراجحي عن طريق الدخول علي رابط حاسبة تمويل الراجحي.

بعدها يقوم كل شخص بتحديد القطاع الذي يعمل به سواء كان قطاع حكومي أو قطاع خاص.

قم بكتابة إجمالي الراتب الذي يحصل عليه كل فرد شخص، مع كتابة أي التزامات أخرى من مبالغ يتم دفعها شهرياً.

قم بكتابة السن الخاص بكل شخص.

قم باختيار المدة التي يرغب بها كل فرد لسداد الأقساط، ثم الضغط علي حساب التمويل.

تمويل شخصي بدون تحويل الراتب

يقوم مصرف الراجحي أيضا بتقديم خدمة تمويل شخصي بدون تحويل الراتب، من خلال شروط محدده وهى كالتالي.

يقدم التمويل بدون تحويل راتب للسعوديين والمقيمين من الموظفين في البنوك والأطباء.

لا يقل الراتب عن 10.000 ريال.

لا يقل العمر عن 25 عام ولا يزيد عن 55 وقت سداد آخر دفعة في القسط.

شروط التمويل العقاري من بنك الراجحي

هناك عدد من الشروط وضعها مصرف الراجحي من اجل الحصول على تمويل عقاري مصرف الراجحي، وهذه الشروط لابد من توافرها من اجل الحصول على هذا التمويل وهو كالتالي.

عمل المقترض يكون في جهة عمل معتمده، مع تحويل الراتب إلى البنك.

المقترض لابد أن يكون سعودي الجنسية، وراتبه لا يقل عن 7500 ريال سعودي.

مدة التمويل تكون بحسب مدة تقاعد المقترض من العمل.

مبلغ التمويل للقطاع الحكومي 3 مليون والقطاع الخاص 2 مليون ريال.

سداد القرض يكون بصفه شهريه.

خطوات احتساب قيمة قرض الراجحي

من احتساب قيمة القرض من مصرف الراجحي عليك اتباع الخطوات التالية، حيث عليك اولا الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك الراجحي واتباع ما يلي.

قم أولاً بالدخول على الموقع الرسمي لبنك الراجحي السعودي. ثم بعد ذالك تقوم بملئ جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. بعدها تقوم بالنقر على الحساب. بعد ذالك سوف تظهر كل المعلومات المطلوبة. ملحوظة هامه عليك أولا أن تعرف بان هذه النسب تكون بصفه تقديرية وليست فعليه،ومن اجل الاستعلام عن المبلغ الحقيقي والأقساط الشهرية يمكنك التواصل عن طريق رقم مصرف الراجحي على رقم خدمة العملاء 8001248880، وبالنسبة للعملاء الجدد الاتصال على رقم 8001241222.

ويعتبر بنك الراجحي السعودي احد اهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية، حيث يقوم بتقديم عدد من الخدمات الهامة كما وضحنا اعلي المقالة، تأتي في مقدمتها تمويل شخصي فورى من مصرف الراجحي.

شروط بنك الراجحي للحصول على القروض

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها في كل من يرغب في الحصول على تمويل شخصى من مصرف الراجحي، وهذه الشروط تكون كالتالي.

لا يشترط أن يكون طالب القرض سعودي الجنسية.

عمر المتقدم لا يقل عن 25 عام ولا يزيد عن 55 عام عند سداد اخر قسط.

طالب القرض لا يقل راتبه الشهرى عن 2000 ريال سعودي.

طريقة التقديم على قرض من مصرف الراجحي

هناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها من اجل تقديم طلب للحصول على قرض من بنك الراجحى، وهذه الخطوات تتمثل في التالي.