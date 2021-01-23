رابط التسجيل في نظام نور لطلاب الصف الأول الابتدائي المستجدين 1443 noorresults.moe.gov.sa

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عمر شويل - جدة تزايدت تساؤلات الكثير من أولياء الأمور عن رابط التسجيل في نظام نور لطلاب الصف الأول الابتدائي المستجدين 1443، وكذلك الاستعلام عن نتائج نظام نور للعام الدراسي الماضي لجميع مراحل التعليم، حيث أعلنت وزارة التعليم عن نتائج الطلاب والطالبات للعام الدراسي الماضي، كما بينت أنه يمكن التسجيل في نظام نور 1442 لجميع الطلاب والطالبات في نظام نور برقم الهوية، لذلك بدء أولياء الأمور في البحث عن الخطوات المتبعة للتسجيل في نظام نور لطلاب الابتدائي، ويعتبر نظام نور من أهم المواقع التعليمية التي تدشنها المملكة العربية السعودية للطلاب، أوضحت الوزارة إن تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي يبدأ من الغد الأحد الموافق 23 يناير 2021 ، 11 من شهر جمادى الآخرة 1442.

رابط التسجيل في نظام نور لطلاب الصف الأول الابتدائي المستجدين 1443

أعلنت وزارة التعليم عن نتائج الفصلين الدراسي الأول والثاني للعام الدراسي الماضي عبر نظام نور 1442، كما أن النظام يقوم بإعلان نتائج امتحانات الشهور ودرجات الحضور والغياب لكل طالب وطالبة بكل المراحل الدراسية المختلفة، ولذلك يتابع الكثير من أولياء الأمور أبنائهم من خلال نظام نور 1442 برقم الهوية بعد إلغاء الفصل الدراسي الثاني بسبب أزمة كورونا.

ونستعرض لكم خطة التسجيل في نظام نور لطلاب الصف الأول الابتدائي المستجدين 1442:-

شروط تسجيل الطلاب المستجدين الصف الأول الابتدائي

وضعت وزارة التعليم السعودية شروطاً لتسجل طلاب الصف الأول الابتدائي من خلال نظام نور 1443:-

عمر الطالب 6 سنوات في بداية العام الدراسي الجديد.

يمكن للطلاب الأقل من 6 سنوات ب90 يوم فقط التسجيل في نظام نور للعام الدراسي الجديد.

خطوات تسجيل الطلاب المستجدين الصف الأول الابتدائي.

الدخول على نظام نور.

تسجيل الدخول برقم الهوية ورقم المرور.

ادخل الرمز المرئي.

يقوم ولي الأمر بإدخال كافة البيانات المطلوبة عن الطالب المستجد.

خطوات ورابط التسجيل في نظام نور 1442 لطلاب الروضة

وفرت الوزارة البدائل لاستمرار عملية التعليم عن بُعد وحققت نتائج جيدة في ذلك، حيث يمكن لأولياء الأمور التسجيل في نظام نور للطلاب الجدد أطفال الروضة من خلال الخطوات التالية:-

الدخول على موقع نظام نور تسجيل الابتدائي .

. تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ادخل رمز التحقق المرئي.

اختر تسجيل طلاب جدد.

قم بكتابة البيانات الخاصة بالطالب المراد التسجيل له.

اختر الإدارة المدرسية المراد التسجيل بها.

تعتمد عملية التسجيل في نظام نور للطلاب والطالبات الجدد على قوائم الانتظار، حيث يجب الانتظار بعد التسجيل لأنه من الممكن أن تكتفي المدرسة المراد التسجيل بها بعدد معين، فتضطر بعد ذلك للتسجيل في مدرسة أخرى على حسب رغبة ولي الأمر.

شروط تسجيل أطفال الروضة عبر نظام نور 1442

يجب حصول الطفل على شهادة موثقةٌ تؤكد التحاق الطالب بمرحلة رياض الأطفال لمدة فصلين دراسيين.

ينبغي تقديم شهادة تؤكد قدرة الطالب على إتقان المهارات النهائية مع توصية من معلمة الصف.

لا يُشترط أن يكون الطفل ملتحقًا بروضة معينة، سواءً كان ملتحقًا بروضة حكومية، أو روضة تتبع أية مدرسة أجنبية، ولكن الشرط وجود “الشهادة النمائية” التي تثبت امتلاك هذا الطفل للمهارات اللازمة.

يذكر أن نظام نور يعتبر برنامجًا خاصًا بجميع العمليات التعليمية في السعودية وهو نظام شامل يربط جميع المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم والمديريات التعليمية من خلال قاعدة بيانات متكاملة، حيث يوفر نظام نور العديد من الخدمات الإلكترونية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ومديري المدارس من بينها الاستعلام عن نتائج الطلاب وتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي وغيرها من الخدمات التي تسهل العملية التعليمية.