نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحقيبة المدرسية من الضمان الاجتماعي 1442 ورابط وخطوات الاستعلام عن الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحقيبة المدرسية من الضمان الاجتماعي هي مبادرة الهدف منها هو إرسال بعض المساعدات المالية لمساعدة محدودي الدخل و الأسر الأشد احتياجًا والمستفيدة من دعم الضمان الاجتماعي لشراء المتطلبات الدراسية لأبنائهم من الطلبة والطالبات مثل الحقيبة المدرسية والزي المدرسي، ومن المعروف أن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي مؤسسة حكومية الهدف منها مساعدة المواطنين في المملكة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا “كوفيد-19” ليتمكنوا من شراء متطلباتهم الخاصة وتوفير حياة كريمة للأسر دون الحاجة إلى لأحد استكمال حيتهم بشكل طبيعي، و قد تم توفير هذا الدعم بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، علي أن يتم صرف تلك المساعدات المالية قبل حضور الطلاب المدارس، وكالة الضمان الاجتماعي تعمل عل البحث في بيانات المستفيد من الضمان ومن معرفة موقعه الجغرافي وحالته الاجتماعية وعدد افرد أسرته وغيرها من معلومات لتحديد الدعم المناسب للمستفيد.

الحقيبة المدرسية من الضمان الاجتماعي وشروط الحصول عليها

قد قامت مؤسسة الضمان الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من وضع بعض الشروط التي يحب توافرها في مستفيدي الضمان للحصول علي مساعدة الحقيبة المالية وهي كالتالي:

أن يكون الطالب أو الطالبة المتقدمين للخصول علي الدعم من أبناء المستفيدين من دعم الضمان الاجتماعي.

أن يكون عمر الطالب أو الطالبة من 6 سنوات حتي 16 سنه و ليس اكثر من ذلك.

الحقيبة المدرسية من الضمان الاجتماعي وطريقة الاستعلام

من خلال المقال يمكنك معرفة استخدام الباقة التعليمية stc المقدمة من شركة الاتصالات السعودية، قد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من الإعلان بانه اصبح بإمكان مستفيدي الضمان من الاستعلام عن الحقيبة المدرسية وتوفير هذه الخدمة الالكترونية لمعرفة مبلغ الدعم المخصص لهم والتعرف علي جميع التفاصيل الخاصة بها وموعد نزول الدعم والمقرر نزوله في مصرف الراجحي الإسلامي والاستعلام يكون عن طريق الموقع الرسمي لمؤسسة الضمان الاجتماعي عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب الدخول علي الموقع الرسمي لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

الدخول علي رابط الاستعلام عن دعم الحقيبة المدرسية.

يجب عليك كتابة جميع البيانات المطلوبة أمامك مع التأكد من كتابتها بشكل صحيح.

كتابة رمز التحقق المرئي أمامك.

الضغط علي أيقونة “استعلام”.

سوف تظهر أمامك جميع التفاصيل الخاصة بالدعم.

و بهذا يمكنك الاستعلام عن الدعم المقدم من قبل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية من خلال الرابط أعلاة لأبنائنا الطلبة و الطلبة.

قيمة الدعم المالي المقدم إلي الطلاب

في الفترة السابقة تم ملاحظة ارتفاع الدعم المالي المقدم من الضمان الاجتماعي للحقائب و الزي المدرسي من 12 ريال سعودي إلي 1000 ريال سعودي لكل طالب و طالبة في مختلف المراحل التعليمية ” الابتدائية و المتوسطة والثانوية ” و ذلك مراعاةً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد مساعدة الأسر في شراء الجاهزة اللوحية لاستخدمها في استكمال المنهج الدراسي عن بعد عن طريق منصة مدرستي التعليمية بجانب قناة عين التعليمية و التي تعمل بشكل مستمر طوال الأربع و عشرون ساعة حيث يتم إعادة البرامج التعليمية بشكل دوري حتي يستطيع الطلبة و الطالبات من متابعة الدروس في ألأوقات المناسبة لهم و نرجو التفوق لجميع أبنائنا من الطلبة و الطالبات داعيين الله عز وجل أن تزول الغمة وان ينتهي الوباء وأنتم في أتم صحة وافضل حال.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي

يجب علي المواطن الذي يرغب من الاشتراك و الاستفادة من الضمان الاجتماعي أن يقوم بكتابة جميع البيانات الخاصة به من اسم وتاريخ ميلاد والعنوان ورقم الجوال في حالة الرغبة في التواصل معه بشكل مباشر ويجب علية أيضاً توضيح بيانات الحساب البنكي الخاص به مع ارفاق جميع الأوراق و المستندات المطلوبة ويتم متابعة الأمر لمعرف أن كان تم قبوله أم لا عن طريق تطبيق “طلباتي”.