نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور يبدأ غداً في تلقى طلبات التسجيل للطلاب الجدد 1443 تعرف على مواعيد كافة مراحل التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن فتح التسجيل لطلاب جدد في الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور التعليمي، في جميع الإدارات التعليمية في السعودية وسوف يتم تفعيل الموقع من صباح غداً الأحد الموافق 2021/01/24 وفق مواعيد تم تحديدها لكافة المراحل الثمانية للسعوديين وغير السعوديين، ويهدف النظام إلي أن تتم عمليات التسجيل وفق قواعد حددتها الوزارة، ويمكن لأولياء أمور الطلبة الدخول على النظام بحساباتهم وتسجيل بيانات أبنائهم بسهولة في أي وقت دون الحاجة إلي الذهاب إلي المدرسة التي يرغب في التسجيل بها.

مواعيد التسجيل في نظام نور لمختلف المراحل

طريقة التسجيل في نظام نور لطالب جديد في الصف الأول الابتدائي

يتم الدخول على البوابة الإلكترونية لنظام نور التعليمي وكتابة سجل ولي الأمر واسم المستخدم المقترح.

وكتابة سجل ولي الأمر واسم المستخدم المقترح. تسجيل رقم هوية الأب ورقم الجوال التي ستصل عليه رسالة نصية عليها اسم المستخدم وكلمة المرور.

الدخول إلي صفحة جديدة قم بتسجيل اسم المستخدم وكلمة السر الجديدة ثم أنتقل إلى لوحة تحكم ولي الأمر وأضغط على تسجيل الأبناء.

سجل البيانات المطلوبة وسجل العمل الحالي الذي يقوم به ولي الأمر.

سوف تحول إلي صفحة توثيق البيانات لولي الأمر قم بملء البيانات بها.

سوف تظهر لك صفحة تسجيل طالب أختار “الصف الأول الابتدائي”.

سجل اسم المدرسة التي ترغب في أن يلتحق أبنك بها والإدارة التابعة لها المدرسة.

سوف يطلب منك قائمة بالمستندات التي يجب تجهيزها قم بتجهيزها وسلمها إلي المدرسة وبذالك يتم التسجيل وتصلك رسالة تخبرك بإتمام عملية التسجيل.

رابط التسجيل في نظام نور التعليمي

يمكن لكافة أولياء الأمور التي ترغب في تسجيل أبنائهم سواء في الروضة أو الصف الأول الابتدائي، للعام الدراسي 1443 هجري القادم الدخول على بوابة نور التعليمية برقم الهوية الوطنية، وملء البيانات بالخطوات التي حددناها في صدر المقال في صباح غداً الأحد، ووفق الجدول الزمني الموضح أعلاه.