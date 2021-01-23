نظام نور لتسجيل طالب جديد 1443 لتقديم الصف الأول الابتدائي برقم الهوية وشروط القبول

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عمر شويل - جدة حظى نظام نور لتسجيل طالب جديد 1443 بأعلى نسبة بحث مُؤخرًا رغبة من أولياء الأمور في تسجيل طلابهم طلاب الصف الأول الابتدائي، حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية بدء عملية التسجيل للطلاب السعوديين والغير سعوديين بداية من يوم الأحد الموافق 24 يناير 2021، على أن تنتهي المدة بإنتهاء الأماكن الشاغرة المسموح بها للطلاب، وأتاحت المملكة التسجيل عبر رابط تسجيل المُستجدين بنظام نور الإلكتروني، بدخول ولي الأمر وملئ بيانات الطالب المطلوبة.
نظام نور لتسجيل طالب جديد
أعلنت وزارة التعليم السعودية عدد من القرارات الخاصة بالتعليم في المرحلة الحالية، والتي من أهمها إلغاء السنة التحضيرية للطلاب، بالإضافة إلى بدء تسجيل اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الاول الابتدائي، وسوف يبدأ التسجيل للطلاب بنظام نور بداية من يوم الأحد 24 يناير 2021 وحتى 6 فبراير 2021، وذلك في طلاب الصف الأول الابتدائي في مدارس تحفيظ القرآن الكريم للسعوديين.
سوف تبدأ عملية المفاضلة بين الطلاب المُسجلين بنظام نور برقم الهوية مع الحرص على الإجراءات الاحترازية المُعلنة بوزارة التعليم السعودية، وسوف يكون ذلك 7 فبراير 2021.
مواعيد التسجيل بنظام نور
سوف يبدأ نظام نور الإلكتروني بتلقي تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بالمدارس الأهلية والأجنبية والعالمية والدولية بداية من 24 يناير 2021، ويكون التسجيل في نظام نور الإلكتروني عن طريق :
- الدخول على رابط نور الإلكتروني.
- الدخول إلى النظام برقم السر واسم المستخدم.
- إنشاء حساب جديد على نظام نور برقم الهوية.
- كتابة الرمز المرئي وملئ الخانات والبيانات الخاصة بالطالب.
أعمار تسجيل الطلاب 1443
أعلن نظام نور الإلكتروني الأعمار الخاصة بالطلاب للصف الأول الابتدائي وهي :
لابد أن يبلغ الطالب ستة أعوام أو أقل بتسعين يوم فقط، أو 11 عام أو أكثر بثلاثة أشهر فقط عند التقديم.
يُمكن التسجيل لكافة خريجي الروضات لأعمار أقل من 6 أعوام بحد أقصى ستة أشهر.
شروط التسجيل للطلاب الجُدد
- يجب أن يكون الطالب قد أتم عامين في الروضة ويقدم ولي الأمر إفادة بذلك.
- لابد أن يُقدم ولي الأمر إقرار بأن الطالب لديه مهارات وقدرات نمائية تُمكن من الإلتحاق بالصف الأول.
- يجب أن يكون الطالب في روضة تابعة لوزارة التعليم في السعودية.
- لابد من توثيق أوراق الطالب في حالة كان قادمًا من خارج المملكة، من جانب المُلحق الثقافي أو السفارة التابع لها الطالب الاجنبي داخل المملكة.
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