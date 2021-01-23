نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وأسعار الإقامة المميزة في السعودية | مميزات الإقامة المميزة الدائمة لجميع الجنسيات الأخري في المقال التالي

عمر شويل - جدة الإقامة المميزة للمقيمين بالمملكة العربية السعودية هي أحد أهم الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث تهدف القيادة السعودية خلال الفترات الماضية في وضع رؤية اقتصادية حتي عام 2030 للنهوض بالاقتصاد السعودي في جميع المجالات المختلفة، وتنويع مصادر الإيرادات الخاصة بالمملكة، ويتم ذلك من خلال توفير إقامات مميزة ومساعدة المقيمين في الاستثمار داخل المملكة تلك الإقامات المميزة، وسوف نوضح لكم شروط الإقامة المميزة في السعودية، ومميزات الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية.

الإقامة المميزة والإقامة المؤقتة في المملكة العربية السعودية

تختلف الإقامة المميزة عن الإقامة المؤقتة، حيث أن الإقامة المميزة لا تمنح صاحبها الجنسية السعودية، والإقامة المميزة دائمة وليست محددة بوقت محدد، لكن الإقامة الموقتة لها مدة عام فقط ثم تنتهي.

مميزات الحصول علي الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية

يستطيع أي فرد حاصل علي الإقامة المميزة أن يقوم بطلب زيارة لأسرته ولأبناءه لمن يقل أعمارهم عن 21 عام، وكذلك الحصول علي تأشيرات أخري إضافية للأقارب.

يمكن طلب عدد من العمالة المنزلية الذي يرغب في استقدامهم صاحب الإقامة المميزة، كما يمكن الاستفادة من العقارات من خلال الانتفاع بهم لمدة تصل إلى 99 عام وذلك بمدن مكة والمدينة المنورة.

كما يحق لصاحب الإقامة المميزة أن يمتلك أي وسيلة نقل خاصة له، كما يمكن أن يعمل صاحب الإقامة المميزة بجميع القطاعات الخاصة المختلفة بالمملكة فيما عدا الوظائف المسعودة.

يستطيع صاب الإقامة المميزة الدخول والخروج من أي مكان بالمملكة بنفسه دون عوائق، والعمل بجميع الأعمال التجارية له ولأقاربه فيما عدا الوظائف المسعودة أيضاً.

أسعار الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية

رسوم الإقامة المميزة الدائمة بالمملكة هي 800 ألف ريال سعودي علماً بأنها غير محددة بمدة محددة.

رسوم الإقامة المميزة المؤقتة بالمملكة هي 100 ألف ريال سعودي علماً بأنها لمدة عام فقط وقابلة للتجديد في حالة الرغبة.

شروط الإقامة المميزة بالمملكة العربية السعودية

أعلن مركز الإقامة المميزة التابع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن الحصول علي الإقامة المميزة يتطلب توافر بعض الشروط في جميع المواطنين الراغبين في الحصول علي الإقامة الدائمة، ومن هذه الشروط:

يجب ألا يقل عمر الراغب في الحصول علي الإقامة المميزة عن 21 عام .

أن يكون جواز السفر ساري الصلاحية وغير منتهي.

أن يتميز السجل الجنائي الخاص به بالنزاهة وخلوه من السوابق.

توفير تقرير طبي يفيد بحالة المتقدم الصحية الجيدة دون إصابته بأي أمراض علي أن لا يكون مر علي التقرير 6 شهور سابقة.

طريقة التسجيل للحصول علي الإقامة المميزة بالملكة العربية السعودية

يمكن التسجيل للحصول علي الإقامة المميزة لجميع الأفراد من خلال رابط التسجيل التالي: مركز الإقامة المميزة، وهو الموقع الرسمي لاستقبال طلبات التسجيل الخاصة بجميع الأفراد الراغبين في اغتنام بطاقة الإقامة المميزة سواء محددة بمدة أو غير محددة بمدة.