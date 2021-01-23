نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط المساعدات المقطوعة وطرق الاستعلام برقم السجل السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة المساعدات المقطوعة ، هي من أكبر المساعدات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، لدعم المواطنين السعوديين، لمساعدتهم على ظروف الحياة الصعبة التي يمر بها أصحاب الدخل المحدود، وتمنح المساعدة المقطوعة لكل المواطنين المحتاجين لرفع مستواهم المعيشي والاقتصادي، ويتم اختيار المتقدمين للحصول على المساعدة المقطوعة بعد قيام الضمان الاجتماعي بدراسة الحالات المتقدمة، وانطباق الشروط عليهم، ووضعهم على قوائم الانتظار حسب أولوية التقديم، ويستطيع أي سعودي الاستعلام أو التسجيل من خلال رابط مقطوعة الضمان الاجتماعي وسوف نتناول في مقالنا هذا شروط وخطوات الحصول على المساعدات المقطوعة.

شروط الحصول على المساعدات المقطوعة

للحصول على المساعدة المقطوعة يجب توافر بعض الشروط الأتية:-

أن يكون المواطن سعودي الجنسية. لا يقل عمر المواطن السعودي الذي يريد الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي عن 35 عام. لا يزيد راتب المواطن عن 3 الأف ريال سعودي. لا يمتلك المواطن أي سجل تجاري أو عقارات. يكون قد مضي على إقامته داخل السعودية عام أو أكثر. حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحد الاقصى للمساعدات المقطوعة بـ 30 ألف ريال سعودي، وقالت أن القيمة التي يحصل عليها أي شخص يتم تحديدها بعد معرفة صافي الدخل الشهري، وعدد أفراد الأسرة، ويتم وضع المبالغ المخصصة للمستفيدين في الحسابات البنكية الخاصة بهم. تمنح المساعدة المقطوعة للمستفيدين منها حسب أسبقية التقديم. أن يكون المتقدمين لحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي، من أصحاب الدخل المنخفض، أو من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي. يستطيع أي مواطن سعودي غير متزوج أو أعزب الحصول على المساعدة المقطوعة، إذا لم يتجاوز راتبه الشهري 3000 ريال سعودي. يستطيع أي مواطن متزوج الحصول على المساعدات المقطوعة، إذا كان راتبه الشهري لا يتجاوز 8640 ريال سعودي. تصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي مرة كل عام إذا كان المتقدم ليس لديه دخل شهري أخر غير معاش الضمان الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

للاستعلام عن المساعدات المقطوعة يجب أتباع الخطوات التالية:-

يجب الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

. يجب كتابة رمز التحقق من أنك أنسان ولست ألي.

يجب كتابة رقم السجل المدني في المربع المحدد.

بعد ذلك نقوم بالضغط على مكان الاستعلام.

المستفيدين من المساعدات المقطوعة

هناك بعض الفئات التي تستحق المساعدة المقطوعة وهم كما يلي:-