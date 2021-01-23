نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل على أحدث سيارة تعجبك تمويل سيارات بأقل هامش ربح وأطول فترة سداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل سيارات 2021 بأقل هامش ربح، فعند شراء سيارة جديدة أو مستعملة، فأنت تريد العثور على أفضل معدلات قروض السيارات الممكنة وفترة سداد طويلة، يمكن أن يكون الفرق بين النسبة المئوية السنوية المنخفضة والعالية (APR) آلاف الريالات بحلول الوقت الذي تنتهي فيه من سداد القرض، تشرح هذه المقالة العوامل التي تحدد كيفية قيام المقرضين بتعيين نسبة الربح وتقديم نصائح للعثور على أقل معدلات تمويل السيارات، فالعثور على أفضل قروض السيارات أمرًا صعبًا، هناك بحر من مقدمي هذه الخدمة، ويعني الوقوع في قرض متعثر سنوات من الديون، يمكن للفرق بين سعر الفائدة الجيد وسعر الفائدة السيئ أن يضيف ما يصل إلى آلاف الريالات كما تحدثنا مسبقا، عند اتخاذ أي قرار مالي كبير ، من المهم مقارنة الخيارات المتاحة، سيوجهك ثقفني إلى عدد من مزودي قروض تمويل السيارات ذوي السمعة الطيبة لمساعدتك في تحديد العرض الأفضل لك، سنشرح أيضًا عملية تقديم الطلبات بالإضافة إلى نصائح حول كيفية الحصول على أقل معدلات فائدة على قرض السيارة، لبدء مقارنة أفضل أسعار قروض السيارات من عدة شركات، وان كنت مهتم أكثر بشراء منتجات غير السيارات، فلا تفوت عروض التمويل الشخصي بدون راتب الأخرى التي نقدمها اليك، حينئذ يمكنك شراء ما تريد.

ما الذي يحدد هامش ربح تمويل السيارة الخاص بي؟

العامل الأكثر أهمية الذي يقرر هوامش ربح تمويل السيارات هو درجة الائتمان الخاصة بك، كلما كانت نتيجتك أفضل، انخفض معدل النسبة المئوية السنوية، أفضل الأسعار محجوزة لمن لديهم درجات ائتمانية ممتازة، لكن درجة جيد جدا تجعلك “مقترضًا منخفض المخاطر” ويفتح الباب أمام معدلات أقل، ومع ذلك ، فإن درجة الائتمان الخاصة بك ليست العامل المحدد الوحيد، تؤثر أيضًا حالة التوظيف والدخل ونوع السيارة التي تشتريها على الأسعار، سيؤدي الحصول على دخل ثابت وشراء سيارة أحدث إلى عروض أسعار أفضل لقروض السيارات.

ما هو معدل هامش الربح الجيد على تمويل السيارة؟

أي شيء أقل من أربعة بالمائة هو معدل فائدة ممتاز لقرض السيارة. ومع ذلك ، بناءً على ظروفك ودرجة الائتمان الخاصة بك ، قد لا يكون من الممكن العثور على معدل أقل من أربعة بالمائة وحتى سبع بالمائة، يوضح البنك المركزي السعودي SAMA على خلفية أسعار الفائدة المنخفضة وتعافي الاقتصاد تبعا لخطة 2030، ستؤدي الخطة إلى تخفيف الشروط، وخاصة المعدلات مع احتدام المنافسة. تميل أسعار قروض السيارات إلى التحرك بشكل وثيق مع معدلات إقراض المركزي السعودي، حيث أشار إلى نيته في إبقاء تكاليف الاقتراض ثابتة على مدار العام في الوقت الذي يحاول فيه تحفيز الانتعاش، وسنرى معدلات قروض السيارات الجديدة والمستعملة تتجه نحو الانخفاض على مدار العام، ولكن بوتيرة بطيئة.

نصائح لخفض هامش تمويل السيارات

أفضل طريقة لخفض معدل الفائدة هو تحسين درجة الائتمان الخاصة بك، يمكن القيام بذلك عن طريق دفع فواتيرك في الوقت المحدد والحفاظ على أرصدة بطاقتك الائتمانية منخفضة، يمكن أن يساعدك أيضًا دفع أقساطك الشهرية بالكامل، يمكن أن تؤثر الديون المعلقة أو إخطارات التحصيل على درجة الائتمان الخاصة بك، لذا فإن سداد هذه الديون سيحسن رصيدك.

ومع ذلك قد يستغرق بناء درجة الائتمان الخاصة بك بعض الوقت، وقد لا تكون النصيحة هنا عملية للجميع، خاصة أولئك ذوي الدخل المحدود الذين يكافحون لدفع الحد الأدنى من الأرصدة كل شهر.

هناك بعض الأشياء الأخرى التي يمكن أن تقلل معدلات قروض السيارات الخاصة بك:

اطلب من شخص ما التوقيع: يسمح لك العديد من المقرضين بتوقيع شخص آخر على قرض، توقيع الشخص الأخر ذو الائتمان القوي يقلل من معدلات الفائدة الخاصة بك.

شراء سيارة جديدة بدلاً من السيارة المستعملة: في حين أن السيارات الجديدة أكثر تكلفة، فإن المقرضين عادةً ما يقدمون معدلات أقل لقروض السيارات لشراء السيارات الجديدة.

ضع دفعة أولى أكبر: الدفعة الأولى الأكبر يمكن أن تقلل من معدل الفائدة وكذلك مقدار الوقت المستغرق لسداد القرض.

قد تفكر أيضًا في محاولة سداد قرضك في إطار زمني أقصر، في حين أن هذا قد لا يقلل من معدل الفائدة على قرضك، إلا أنه يعني أنك ستسدد القرض في وقت أقرب وسيتعين عليك دفع فائدة أقل، ومع ذلك، تأكد من قراءة نموذج تمويل السيارة بعناية، ويفرض بعض المقرضين غرامة على الدفع المبكر، وهي رسوم إضافية لسداد قرض السيارة في وقت مبكر جدًا.

أين تجد أفضل أسعار قروض السيارات

ان كان مقدم القرض يقدم أفضل معدلات فائدة سنوية، فهذا لا يعني أن كل شخص مؤهل لهذا السعر، تختلف شروط القرض حسب الفرد، ولا يوجد أفضل تمويل واحد لجميع المشتريين.

من غير المحتمل أن يكون السائقون ذوو الائتمان الضعيف مؤهلين للحصول على أسعار الفائدة المذكورة في الجدول أعلاه. إذا كان لديك ائتمان ضعيف، فحاول مقارنة العروض المقدمة من مقرضين متعددين باستخدام موقع مثل https://ksa.motory.com، يتخصص هذا الموقع أيضًا في العثور على عروض تمويل سيارات للمقترضين ذوي الائتمان السيئ ، لذلك إذا كنت تواجه مشكلة في العثور على عروض قروض السيارات، فإن الأمر يستحق التجربة.

عند مقارنة القروض، تأكد من تقديم الطلبات فقط إلى مقرضي السيارات الذين يسمحون لك بالتأهل المسبق دون فحص ائتماني صعب. يمكن أن تضر الفحوص الائتمانية الصعبة بدرجة الائتمان الخاصة بك بشكل أكبر.

كيفية التقدم للحصول على قرض تمويل السيارة

يمكنك التقدم بطلب للحصول على تمويل سيارة عبر الإنترنت أو في مؤسسة مالية أو لدى وكلاء المركبات في السعودية، عند شراء سيارة، يسمح لك بعض المقرضين بتصفح مخزون الوكلاء المشاركين بعد الموافقة المسبقة على قرضك، نظرًا لأن معظم طلبات القروض تتطلب معلومات عن السيارة ، فقد تحتاج إلى وضع سيارة معينة في الاعتبار قبل التقديم، تتميز السعودية بالعديد من الوكلاء الذين لهم بيعا طويلا في التمويل، كمثال قوي على ذلك شركة عبداللطيف جميل، والتي تمتاز بتقديم عروض التأجير التمويلي لسيارات تويوتا بأفضل سعر.

عندما تتقدم بطلب للحصول على قرض سيارة، تأكد من أن المعلومات التالية في متناول اليد، حيث قد تكون مطلوبة للتأهل المسبق وستكون مطلوبة بالتأكيد قبل تقديم طلب التمويل الرسمي الخاص بك:

التفاصيل الشخصية مثل الاسم والعنوان والعمر

رقم الضمان الاجتماعي

معلومات الدخل السنوي الإجمالي

معلومات السيارة مثل العمر والمسافة المقطوعة ورقم تعريف السيارة (VIN)

على الرغم من أنه ليس مطلوبًا أثناء التأهيل المسبق، قبل أن تتمكن من تأمين القرض الخاص بك، فقد تحتاج إلى وثائق إضافية مثل رخصة القيادة وقسائم الدفع والمراجع الشخصية.