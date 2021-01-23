نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقدار راتب الأحوال المدنية لدرجات الدبلوم والبكالوريوس والثانوية العامة للنساء 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم في هذا المقال مقدار راتب الأحوال المدنية المتعلق بدرجات البكالوريوس والثانوية العامة والدبلوم للنساء في المملكة العربية السعودية، وتصل العديد من الأسئلة والاستفسارات بخصوص تفاصيل وظائف الأحوال المدنية وراتبه، ومن أبرز هذه الأسئلة ما هو راتب الأحوال المدنية بكالوريوس؟ أو دبلوم ويبحث الآلاف من المواطنين والمواطنات على وظيفة داخل الأحوال المدنية، وفي كل فترة تعلن الأحوال المدنية عن توفر شواغر لديها سواء كان للرجال أو للنساء، وفي هذا المقال سنذكر رواتب الأحوال للنساء، كما ينص عليه سلم رواتب الموظفين العام 1442.

مقدار راتب الأحوال المدنية للنساء 2021

تقوم هيئة الأحوال المدنية بعد مرور فترة من الزمن بالإعلان عن وظائف جديدة شاغرة للجنسين الرجال والنساء، وتأتي هذه الوظائف بعدة درجات منها البكالوريوس والثانوية العامة وكذلك الدبلوم، وتبدأ رواتب درجة البكالوريوس من المرتبة السادسة، ويأتي الدبلوم بدرجة أقل أما مرتبة الثانوية العامة فتأتي في المرتبة الأولى ويصل الراتب فيها إلى حوالي 3.000 ريال سعودي، كما يمكن زيادة هذا الرقم مع وجود العلاوة السنوية وبدل النقل والذي يختلف باختلاف الدرجات.

سلم رواتب الموظفين العام للنساء بدرجة بكالوريوس

يحصل الموظف بدرجة البكالوريوس على المرتبة السادسة وتبلغ عدد الدرجات في هذه المرتبة 15 درجة تتراوح رواتبهم ما بين 6065 ريال وحتى 10.335 ريال سعودي، وفيما يلي سلم درجات رواتب النساء في الأحوال المدنية للبكالوريوس:

يصل معاش الدرجة الأولى إلى 6065 ريال سعودي يصل مبلغ الدرجة الثانية للموظفين في الأحوال المدنية إلى 6370 ريال يصل مبلغ معاش المرتبة السادسة الدرجة الثالثة إلى 6675 ريال يبلغ معاش الدرجة الرابعة حوالي 6980 ريال سعودي يبلغ معاش موظف الأحوال المدنية في المرتبة السادسة من الدرجة الخامسة حوالي 7285 ريال يصل معاش الدرجة السادسة إلى مبلغ 7590 ريال يبلغ راتب الدرجة السابعة حوالي 7900 ريال يبلغ معاش الدرجة الثامنة إلى حوالي 8200 ريال يبلغ راتب الدرجة التاسعة حوالي 8500 ريال يصل راتب الدرجة العاشرة إلى 8810 ريال يبلغ معاش موظف الأحوال يبلغ 9115 ريال للدرجة الحادية عشر يصل راتب الدرجة الثانية عشر للموظفات في الأحوال المدنية إلى 9420 ريال سعودي يأتي راتب الدرجة الثالثة عشر حوالي 9725 ريال مبلغ راتب الأحوال المدنية بكالوريوس للنساء يصل إلى 10.000 ريال للدرجة الرابعة عشر يصل المبلغ الراتب الأساسي للموظفات في الأحوال للدرجة الخامسة عشر إلى مبلغ 10,335 ريال.

سلم رواتب الموظفين للنساء بدرجة ماجستير

يقع موقع الموظفين الحاصلين على ماجستير في المرتبة الثامنة على سلم معاشات الموظفين 2021 ، ويتألف من 15 درجة، وفيما يلي نتعرف على سلم درجات موظفي الأحوال المدنية بدرجة الماجستير:

راتب الدرجة الأولى للماجستير من المرتبة الثامنة يصل إلى 8000 ريال راتب الدرجة الثانية الماجستير يصل إلى 8425 ريال يصل مبلغ الراتب الأساسي للموظف في الأحوال المدنية من الدرجة الثالثة إلى 8840 ريال رواتب الدرجة الرابعة لموظفي الأحوال يصل إلى 9255 ريال يصل مبلغ الراتب الكامل لموظفة الأحوال المدنية من الدرجة الخامسة إلى 9670 ريال معاش موظف الأحوال المدنية من الدرجة السادسة يصل إلى 10.085ريال يصل معاش الدرجة السابعة إلى مبلغ وقدره 10,500 ريال يصل مبلغ الراتب الإجمالي للموظف في الأحوال المدنية من الدرجة الثامنة إلى 10,915 ريال مرتب الدرجة التاسعة من المرتبة الثامنة للموظفات في الأحوال إلى مبلغ 11.330 ريال معاش موظف الأحوال يصل إلى راتب قدره 11,745 ريال للدرجة العاشرة معاش الدرجة الحادية عشر يصل إلى 12160 ريال يبلغ معاش المرتبة الثاني عشر إلى مبلغ وقدره 12575 الراتب الإجمالي لموظفة الأحوال المدنية كما ينص عليه سلم الرواتب الموظفين من الدرجة الثالثة عشر إلى مبلغ ثلاثة عشر الف ريال بشكل تقريبي راتب الدرجة الرابعة عشر في سلم معاشات النساء يبلغ 13400 ريال الراتب الإجمالي للدرجة الخامسة عشر لموظفة الأحوال الحاصل على ماجستير يبلغ 13.820 ريال.

سلم الرواتب في هيئة الأحوال المدنية للدبلوم 1442

بعد أن ذكرنا سلم الرواتب للبكالوريوس والماجستير سننتقل إلى رواتب الدبلوم، حيث تم إدراجها في سلم رواتب الموظفين و تبدأ فيها المعاشات براتب يصل بشكل متوسط إلى 4000 ريال سعودي، كما سيتم إدراج نظام العلاوة السنوية لهم والتي تبلغ حوالي 200 ريال سعودي، وبدل نقل مبلغ يصل إلى 500 ريال سعودي، وفيما يلي سلم الرواتب للموظفين من المرتبة الأولى وحتى المرتبة الخامسة عشر.

جدول سلم رواتب الموظفين حسب الرتبة