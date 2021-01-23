نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب التقاعد الشهر الجديد للعسكرين والمدنين 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف راتب التقاعد الجديد 2021، هناك الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية مهتمون بدرجة كبيرة جداً أن يتعرفوا عن موعد صرف رواتب التقاعد التي تصرفها لهم الحكومة السعودية حينما يصلون لسن المعاش التقاعدي، وقد اقترب موعد صرف المعاشات والتي أعلنت عنه المؤسسة العامة للتقاعد عن موعد صرف معاشات التقاعد، ومن بعدها ازداد بحث المواطنين السعوديين عن الموعد المحدد عن صرف المعاشات، بالإضافة إلى أنها قد ذكرت أن تم إيداع المبالغ المستحقة لرواتب المتقاعدين بالحسابات المصرفية والبنكية الخاصة بكل فرد، فهذا المعاش يساعد المواطنين على سد احتياجاتهم الأساسية بجانب توفير المؤسسة لكثير من الخدمات الإلكترونية لكي يكون من السهل على المتقاعدين تسهيل أمورهم.

موعد صرف راتب التقاعد الجديد 2021

حرصت المؤسسة العامة للتقاعد على أن تقوم بعمل جدول يحتوي على مواعيد صرف المعاشات لأول ثلاث شهور للعام الجديد 2021، كما أن معظم المواطنين المتقاعدين في انتظار الإعلان عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2021، لأنها تساعدهم على سد احتياجاتهم الأساسية والتي تجعلهم يتمتعون بحياة هنيئة.

وقد قررت المؤسسة أن موعد صرف المعاشات الخاصة بالمتقاعدين لهذا الشهر سوف تكون يوم الاثنين الموافق 25 يناير 2021 ميلادياً الذي يوافق 12 جمادي الأخر 1442 هجري، وقد جاء ذلك تبعاً للجدول التي تم من خلاله الإعلان عن مواعيد صرف المعاشات.

الخدمات الإلكترونية للمتقاعدين

قامت المؤسسة العامة للتقاعد بتقديم الكثير من الخدمات الإلكترونية الجديدة للأشخاص المتقاعدة التي وصلت لسن المعاش، حيث أنها تضم بعض من الخدمات الضرورية منها ما يلي: